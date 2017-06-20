中俄或联合研制大飞机发动机 原型机2020年前问世

俄媒称，俄罗斯向中国提议联合研制远程客机所需的发动机。目前，这种发动机只有西方大公司能够生产。
据俄罗斯《报纸报》网站6月17日报道，俄罗斯技术公司国际合作和地区政策部主任维克托·克拉多夫在哈尔滨第四届中俄博览会上对媒体表示，该公司已向中国提议在俄制PD-14发动机的基础上联合研制远程客机所需的发动机。该公司希望在2020年前研发出发动机原型机，随后对其进行测试。
此前，俄罗斯《航空运输评论》杂志报道称，中俄准备为远程客机发动机进行商业招标，预计今年9月发标。
目前能提供35吨推力发动机的公司只有美国通用电气公司和英国罗尔斯罗伊斯公司两家。
中俄联合客机项目中，代表中方的中国商用飞机有限责任公司倾向于使用通用电气公司的产品，中国商飞在研发ARJ21客机（配备通用电气公司的CF34-10A发动机）和C919客机（配备通用电气与法国赛峰合资公司生产的LEAP-1C发动机）时，与通用电气公司有合作经验；而代表俄方的联合飞机制造公司则更青睐罗尔斯罗伊斯公司的产品。
未来，中俄双方计划为远程客机研发自己的发动机。中国航空发动机集团代表中方负责这项工作，而俄方的联合飞机制造公司则计划在2030年前造出本国的PD-35发动机。
《航空运输评论》称，据估算，中国市场需要的远程宽体客机发动机数量为800至1000台，中俄联合研制的远程客机预计2027年开始交货。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost