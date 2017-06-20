中俄增加黄金储备 专家：美元时代即将终结

俄媒称，俄中继续收购黄金，扩大本国的黄金储备。这么做的目的是摆脱对世界储备货币美元的依赖。有金融专家预测，美元作为全球储备货币的时代即将终结。
据俄罗斯卫星网6月14日报道，德国霍普夫-克林克米勒资本管理公司金融专家菲利普·克林克米勒在接受“卫星”新闻通讯社采访时说：“我们通过观察了解到俄中这些国家的意图：依靠收购黄金来降低对全球储备货币美元的依赖度。”
他说，国际金融市场在未来几年将出现美元密集贬值的情况。他指出：“由于美元从远期来看不一定会继续充当世界储备货币，我们公司在预测未来15年情况的报告中预见到美元汇率改变的不良趋势。”
克林克米勒说，俄中两国购买黄金的浓厚兴趣不减，因为对于两国央行来说，黄金从传统上来说一直是官方外汇储备的重要组成部分。大约60%的国际外汇储备以美元形式体现。
英国外汇报价商CMC市场公司德国和奥地利市场分析专家约亨·施坦茨尔认为，中俄两国在收购黄金时都想降低对美元的依赖度。
他说：“如果国家储备仅押注一种货币，就会让本国严重依赖这种货币，依赖其汇率。央行使储备多样化，以此巩固自己的立场，确保国家金融的安全，且能够更灵活地对市场波动作出反应。”
黄金储备问题专家施坦茨尔说，目前，中国是最大的黄金生产国，未来似乎将进一步扮演这一角色。
他解释说，首先，在2016年人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子后，北京想借助黄金加强人民币的地位。此外，美国存在巨额对华贸易逆差，中国通过收购黄金可降低对债务国美国的依赖度。
在此情况下，专家们认为，俄中两国收购黄金的事实并不能推高国际市场的黄金价格。
世界黄金协会是由世界主要黄金生产商成立的组织。据该组织的数据，在拥有大额黄金储备的国家中，中俄两国仍像过去一样排名靠后。
目前，黄金储备排名世界第一的国家是美国（8134吨），排名第二的国家是德国（3378吨）。排名第三的是跨国金融机构国际货币基金组织（2814吨），紧接着是意大利（2452吨）和法国（2436吨）。中国（1843吨）和俄罗斯（1655吨）仍像过去一样分别占据世界第六和第七的位置。
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