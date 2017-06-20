微妙处境促安倍松口“一带一路”

美媒称，日本首相安倍晋三上周向中国的“一带一路”倡议伸出橄榄枝，预示着日本可能缓和对华立场。6月5日，安倍在东京一个有关亚洲未来的论坛上发表演讲时说，日本准备在特定条件下与“一带一路”倡议合作。
据美国外交学者网站6月14日报道，“一带一路”倡议是中国国家领导人在2013年首先提出的，包括连接中国、东南亚、印度、非洲和欧洲的一条陆上丝绸之路经济带和一条海上贸易走廊。
报道称，日本当然更倾向于基于美国传统地位的地区秩序，所以对“一带一路”倡议心存戒备。但在看到特朗普领导下的美国选择全身而退——最引人注目的是退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）之后，日本考虑其他选择（例如，与中国进行有限的合作）是可以理解的。安倍特别谈到，日本加入“一带一路”倡议的前提条件之一是，“与一个自由公平的跨太平洋经济区和谐相处”。他所指的是，12个国家经过艰难谈判确定的《跨太平洋伙伴关系协定》的要求，包括劳动力和环境方面的规定。
安倍还谈到，“至关重要的是，基础设施对所有成员开放使用，并通过透明公平的采购程序建设基础设施……此外，我认为，项目具有经济上的可行性，并能获得可偿还的贷款且不会损害债务国的金融健康，也是非常重要的。”
报道称，一直抵制加入亚洲基础设施投资银行的日本，目前正在考虑加入该机构。鉴于有传言说美国可能加入，日本也许会发现这个方案更具吸引力。
当前，日本的处境非常微妙。一方面，日本担心中国的经济发展；另一方面，在美国承诺开始动摇的情况下，日本需要改善对华关系。日本政策的这种明显转向受到了中国的欢迎，而且有助于打造一种积极的氛围，为今年夏天可能举行的两国首脑会晤铺平道路。
对于安倍的上述言论，中国外交部发言人华春莹说：“中方认为，‘一带一路’倡议可以成为中日两国实现互利合作、共同发展的新平台和试验田。”她还强调，在“一带一路”建设过程中，中方始终致力于同沿线国家一道，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系。
不过，中日在“一带一路”倡议上的合作仍是试验性的，尚未确定任何事宜。
此外，日本工商界将如何参与安倍政府的这项议程还不得而知。
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