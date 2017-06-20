亚投行重申向美日敞开大门 日媒称韩借机对华示好

外媒称，亚洲基础设施投资银行第二届理事会年会18日在韩国济州圆满落幕。
据韩联社6月18日报道，本次年会16日开幕，中国、印度财长等77个成员的代表团、国际组织代表、国内外金融界和财界人士等约2000多人参加。开幕当天，亚投行方面批准吸收阿根廷、汤加、马达加斯加作为新成员，由此，成员从77个增至80个。
报道称，年会期间的商务讨论会备受看重海外基建市场的企业的关注。在发展中国家投资论坛上，印尼、缅甸、孟加拉国、越南、土耳其政府高级官员发布了基础设施发展计划和主要项目。韩国介绍了智能城、济州“无碳”项目、绿色能源政策等。在一对一商务洽谈会上，各国基建企业、金融机构、政府和公共机构共进行150次商务洽谈。
据埃菲社6月17日报道，亚投行第二届理事会年会在韩国济州举行，亚投行表示其大门向日本和美国敞开，这是亚投行理事会年会首次在中国以外举行。
亚投行行长金立群表示，亚投行的不断扩大表明了亚投行的运行和管理赢得了各成员的信任。他还重申了亚投行的开放态度，称亚投行的大门对日本和美国敞开。
报道称，作为世界第一大和第三大经济体，美国和日本在亚投行的缺席显然有些扎眼，两国均在不同场合表达过对亚投行透明度和治理规则的质疑。
本届年会选举印度理事为第三届理事会主席，哈萨克斯坦理事和挪威理事为副主席，决定第三届理事会年会于2018年6月在印度孟买举行。
据《日本经济新闻》6月18日报道，亚投行行长金立群17日在韩国南部济州举行的年会上会见记者。金立群针对至今没有加入亚投行的日本和美国称，“亚投行将保持开放，大门总是敞开的”，再次表明了欢迎加入的态度。
报道称，亚投行动员日美加入有两方面原因，首先是为了保障人才。亚投行的职员只有100人左右，远少于日美主导的亚洲开发银行的3000人，而且融资项目的发掘也并非易事，精通开发金融的人才非常有限。如果日美加入，获取在国际机构有过工作经验的人才的渠道会更加广泛。
第二个原因是补充完善信誉。如果世界经济排名第一和第三的美国和日本成为重要出资国，亚投行作为国际机构的信誉会大增。金立群就作为发行债券前提的信用评级表示，“将在年底前获得三大评级公司的信用评级，与中国的评级公司也在磋商中”。
另据日本《朝日新闻》6月18日报道，对于东道主韩国来说，本届亚投行年会是其进一步改善因部署“萨德”问题而恶化的对华关系的机会。
在会议间隙，中韩举行了自韩国文在寅政府成立以来的首次部长级会谈，双方在为7月二十国集团峰会上举行中韩首脑会谈营造氛围。
在16日开幕式上，文在寅对中国极尽赞美之词。他表示：“对主导成立亚投行的中国政府以及为亚投行稳定起步作出贡献的金立群行长的不懈努力表示感谢。”
报道称，文在寅急于改善对华关系的原因，除了中国是最大贸易对象国之外，还因为他重视的南北对话离不开中国的合作。
报道称，不过，文在寅计划本月底与美国总统特朗普举行美韩首脑会谈。视他们如何处理“萨德”问题，中国的姿态可能会再次变得强硬。
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