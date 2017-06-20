全自动叠衣机有望年内上市

日媒称，由美国投资基金科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨公司创始人等投资的“七个梦想家实验室”将在2017年度内使全球首台全自动叠衣机laundroid商品化。
据《日本经济新闻》网站6月16日报道，全球首台全自动叠衣机有望2017年年内上市，只要将衣服放进去，机器就会整齐叠好，这款机器受到国内外的广泛关注。
近日，研发全自动叠衣机的日本家电初创企业“七个梦想家实验室”获得美国投资基金科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨公司创始人等投资者总计25亿日元（约合2270万美元）的出资。著名海外投资者向日本家电初创企业直接出资非常罕见。“七个梦想家实验室”将借助这笔融资，进一步加快技术开发。
除科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨公司创始人亨利·克拉维斯和乔治·罗伯茨之外，中国民营投资公司复星国际、日本物流企业铃与株式会社等也接受了第三方定向增发。日本新能源、产业技术综合开发机构为其研发费用提供了补贴。此外，“七个梦想家实验室”还获得松下和大和房建工业的出资。
“七个梦想家实验室”一直在开发和销售碳纤维材质的高尔夫球杆和确保睡眠中呼吸顺畅的鼻腔通气装置。据悉，克拉维斯等人使用过该公司开发的高尔夫球杆，感到很满意，因此对该公司产生了兴趣。
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