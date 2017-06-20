上海迪士尼接近实现收支平衡 业绩好于其他迪士尼

美媒称，华特迪士尼公司首席执行官鲍勃·伊格说，该公司豪掷55亿美元打造的上海主题乐园开园营业整一年后，目前已接近收支平衡，这是所有迪士尼乐园此前30年均未取得过的成绩。
据彭博新闻社网站6月16日报道，伊格16日在上海迪士尼度假区开园一周年之际接受彭博电视台的汤姆·麦肯齐采访时说：“这是一项非凡的成就。第一年过后，我很高兴地说实现持续成功和增长的前景非常光
明。”
伊格说，上海乐园的游客接待总量在本周早些时候超过了1100万。该乐园是迪士尼在中国内地开设的首家乐园，也是该公司投资最大的海外乐园。
伊格说，从长远看，迪士尼具备在中国内地建第二家乐园的潜力。他还说，该公司首先还是会把主要精力放在上海乐园。该乐园计划在明年开放玩具总动员主题园区。
伊格说，上海乐园的半数游客来自上海及周边地区，其余游客来自中国的其他城市。客流量高于预期，酒店的入住率“极高”。他说，餐饮业务以及商品销售面临一些挑战。
在客流量方面，开园一年的上海乐园位于全球所有主题乐园的前七名之列。与其他迪士尼乐园相比，它领先于香港乐园和巴黎乐园，落后于最受欢迎的乐园——它们位于佛罗里达、加利福尼亚及日本。
根据国际主题娱乐协会和茂盛集团的统计，东京迪士尼乐园去年的客流量为1650万人次，迪士尼最受欢迎的乐园佛罗里达乐园同期客流量则超过2000万人次。
全球的迪士尼乐园都面临客流量下滑的问题，东京乐园是例外（该乐园的所有者和经营者都不是迪士尼公司）。2016财年，香港乐园的客流量较前一年下滑11%，降至610万人次。迪士尼公司本周还表示将令欧
洲迪士尼公司从股票市场退市。不过，迪士尼公司的乐园和度假区业务在2016财年的盈利还是增长了9%，达到33亿美元。
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