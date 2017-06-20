西方应学中国制定长远规划

德国《经济周刊》6月16日刊发该刊主编贝阿特·巴尔茨利的文章《北京以数十年为跨度进行思考，而非以推特考虑问题》称，特朗普上台后，大家都盯着德国总理默克尔，希望她能把西方从特朗普那里解救出来。但是，这也面临着朝另一种方向发展的危险。
文章称，许多人觉得，默克尔显然是无可替代的人物。英国首相特雷莎·梅受困于政坛乱局，法国总统埃马纽埃尔·马克龙还要跟反对改革的工会纠缠。西方持续吃惊地盯着特朗普，在绝望中将默克尔推举为女超人。但西方在这方面犯了两个错误。首先，过高估计了默克尔以及德国的力量；第二，真正的挑战不在白宫，而在其他地方——远在北京。
文章称，这样一种挑战来得完全悄无声息。中国人是不喜欢大声渲染的。他们在静悄悄地看着跨大西洋轴心的自残，慎重地评论由华盛顿的疯狂而引发的动荡，并且全力声援自由贸易以及气候保护。
文章称，长期计划让中国人显得与众不同。他们早就懂得，聪明的战略家考虑的不是季度数字，而是几十年的数字。许多已经纳入“中国制造2025”计划以及新丝绸之路。只有极少数人理解这一点。这只是走向“领先的工业超级大国”道路上多个步骤中的两步，也是2049年中华人民共和国成立100周年时的发展目标。为此目的，中国在全世界展开并购之行。受中国影响的欧洲公司的名单几乎每天都在加入新内容。
文章称，毕竟特朗普很可能活不到2049年，但是中国能。因此，西方不应该把注意力放在特朗普身上，也应开始思考几十年以后的事情，而不是靠推特思考。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost