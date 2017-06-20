中国推广垃圾分类任重道远：没有硬性指标 执行不坚决

新加坡《海峡时报》网站6月19日刊登题为《中国寻求更多回收利用和垃圾分类》的报道称，对于深圳居民郑宝微（音）和她的家人来说，在扔垃圾前先进行分类已经逐渐成了习惯，他们小区的其他居民也都有这样的习惯。
“我们小区有收集厨余垃圾、电池等不可回收物以及旧衣服的垃圾箱。我们这里的住户都用这种方式进行垃圾分类。”她说。
不过这位46岁的物流经理知道，在中国她还属于少数。比如，她在北京的亲戚就不会这么做。
报道称，而中国希望有越来越多的人能够这样做。本月，深圳在46个城市中率先实施垃圾强制分类制度，不对垃圾进行分类的单位将面临最高1000元的罚款。
中央政府要求这46个城市在年底前制定生活垃圾强制分类办法，目标是到2020年实现35%的回收利用率。
为配合这一计划，政府将建设必要的基础设施，包括分类垃圾的恰当收集和处理系统。
报道称，虽然这一雄心勃勃的计划得到了普遍认同，但仍有批评人士质疑中国这一最新的环保策略能否成功，因为过去的许多尝试都失败了。
报道称，2000年中国首次在大城市开展了垃圾分类尝试，政府设置了依靠颜色分类的垃圾箱，并进行公共宣传，鼓励居民养成分类的习惯。
政府还做了其他一些小的尝试，比如在2012年要求首都的上百个社区鼓励居民进行简单的垃圾干湿分类，希望以此逐渐过渡到更复杂的分类。
但这些项目大部分都没有什么成果，因为这不是政府的首要关注点，固体垃圾处理专家毛达说。
“这些项目的缺点在于，未设定有期限的硬性目标，以告诉地方政府需要多么坚决地执行。”他说。
报道称，这些鼓励垃圾回收和分类的零星尝试远远赶不上过去十年中国快速增加的中产阶级日益膨胀的消费，按重量计算，中国已经成了世界上最大的垃圾制造国。
随着电子商务领域的爆炸式增长，去年中国的快递包裹达到了310亿件。过去5年，中国制造的手机、笔记本电脑等电子垃圾翻了一番达到670万吨，在世界上仅次于美国。
不及时处理的话，这些趋势意味着中国内地也将面临与香港一样的问题。上周，香港当局称已经缺少空间来填埋垃圾，因为它的三个垃圾填埋地在两年内将饱和。
对于内地来说，幸运的是一些地方已经启动了新的垃圾焚烧项目，尽管有居民担心在自家附近的这类设施会对健康形成危害。
报道称，本月，北京市宣布采用焚烧、生化等资源化方式处理生活垃圾的比例越来越高，从2013年的30%提高到现在的近60%。
但即便是不断建设焚烧厂，北京的垃圾填埋场在不久的将来也将达到饱和。
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