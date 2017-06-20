麦当劳缘何与奥运会“分手”









【美国《芝加哥论坛报》6月17日报道】奥运会与麦当劳过去就像汉堡和薯条一样总是在一起，现在它们不再是一对组合。国际奥委会16日宣布，它提前3年结束与快餐业巨头麦当劳的奥运会赞助协议，终止双方可追溯至1976年的一段关系。

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