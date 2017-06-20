麦当劳缘何与奥运会“分手”

【美国《芝加哥论坛报》6月17日报道】奥运会与麦当劳过去就像汉堡和薯条一样总是在一起，现在它们不再是一对组合。国际奥委会16日宣布，它提前3年结束与快餐业巨头麦当劳的奥运会赞助协议，终止双方可追溯至1976年的一段关系。
作国际奥委会预级赞助商之一，麦当劳2012年续签了它与国际奥委会的合同，据报道合同价值约2亿美元。双方终止合同后留下的大部分空间将被新领域的赞助商取代。国际奥委会已与普利司通、丰田和阿里巴巴签署了新协议。《体育商业杂志》报道称，英特尔定于下周宣布其与国际奥委会达成的协议。国际奥委会营销部主任蒂莫•卢默说:“麦当劳期待将业务重点放在不同领域，对此我们表示理解。”
英国索尔福德大学体育事业学教授西蒙•查德威克说，麦当劳可能出于以下几个原因终止与国际奧委会的合同：地缘政治上的考虑；奥运会存在的兴奋剂问题；中国以及整个亚洲的企业影响力不断扩大，它们愿意为这些合同支付更多的钱。“现在的情况变化太快，对试图了解如何最好地启动与国际奧委会合同的赞助商而言，这需要大量资源，并需要你对将赌注放在哪里有一些睿智的战略思维，”查德威克说在许多方面这可能意味着，这种赞助协议对麦当劳之类的企业而言在经济上不再可行。
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