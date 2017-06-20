“共享办公空间”悄然兴起 效果好于在家办公

西媒称，新兴的“共享办公空间”正在墨西哥盛行，它重新定义了工作习惯，将生活休闲和工作责任联系在一起。
据埃菲社墨西哥城6月17日报道，这种全新的办公形式最大的吸引力在于较低的办公场所租金和不同企业员工组成的小社群。
专家认为，这样的共享办公空间成功的秘诀在于人们在工作中需要归属于一个团队，以及租用办公场所具有高度灵活性。
商业顾问何塞·曼努埃尔·雷纳在接受埃菲社采访时表示，这些共享空间的负责人会更注重每个人的感觉，从而提高工作效率。
目前在全球近50座城市开展业务的共享办公领域鼻祖“我们工作”公司是全球范围内这一新趋势的强力推动者之一。该公司打造的很多共享办公空间都位于城市摩天大楼的顶层，自然光透过巨大的窗户洒满精致而科技感十足的空间。
“我们工作”公司负责墨西哥和哥伦比亚业务的总经理爱德华多·莫利纳对埃菲社表示，在共享办公模式中，会员们会抱着一种自己属于超出自我范畴很多的更大格局的想法展开工作。
莫利纳指出，公司希望能够打造出一个建立在人们生活各个方面基础上的全球化的国际社区，使人们无论是在专业领域还是精神层面都能不断得到提升，最终目的是消除“将工作和生活分隔开的传统空间”。
很多会员是因为不想独自工作而选择进入这种共享办公空间的。
人力资源专家阿特纳斯·席尔瓦指出，相比于这种全新的共享办公模式，在家办公的效果不佳。
共享办公空间还会催生出更具社会融合度的工作形式，不同行业的企业之间也能增加互动，从而推动新业务的发展。
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