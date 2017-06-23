中国消费者追求正品热衷海淘 跨境电商竞争激烈

日媒称，中国利用互联网直接购买海外商品的跨境电子商务交易进一步扩大。中国跨境电商市场规模2017年有望扩大至3413亿元人民币，比上一年增加50%以上。跨境电商网站之间的竞争也日益激化，各家电商通过促销等手段积极争夺海外产品的销售优势。
据《日本经济新闻》6月22日报道“纸尿裤5至7折，正是囤货的好时机，我赶紧下了单。”北京一位33岁的上班族喜滋滋地说。这位上班族使用的跨境电商网站是网易考拉海购，在“年中大促”期间，6包大王纸尿裤只要448元人民币，比其他跨境电商购物网站的价格便宜20%左右。
阿里巴巴集团的“天猫国际”采取的是让各品牌在天猫开店的形式，网易考拉海购则是先采购商品再进行销售。
艾瑞咨询集团的调查结果显示，60%的中国受访者称选择跨境电商的理由是“确保正品”。他们希望通过直接从海外购买商品以减少买到假货的风险，这是中国跨境电商市场不断扩大的背景因素之一。
根据调查结果，2016年中国跨境电商市场规模达2198亿元人民币，比上一年增加了80%以上。相比国内的电商市场，中国跨境电商市场的规模还很小，但所占比例正在不断扩大。据预测，2017年中国跨境电商市场规模将达3413亿元人民币。
瞄准这一巨大市场，各大电商网站频繁开展促销活动。阿里巴巴开设的“双十一”促销最为有名，京东则推动了6月18日京东店庆日促销，今年包括阿里巴巴在内的各大电商也竞相采取促销方式。
据称，网易考拉海购在18日至20日年中大促期间的销售额是上一年的6倍。21日起，则又开始了“网易20周年感恩回馈”的促销活动。
目前没有关于跨境电商市场份额的正式统计。日本一家中国市场战略研究机构的代表徐向东认为，阿里巴巴市场占有率是40%，京东占20%，网易考拉海购或将逼近京东。
报道称，在中国跨境电商中，拥有4000万用户的天猫国际有着巨大影响力。另一方面，在天猫国际开店的成本较高，需要缴纳保证金等。也有企业因亏损不得不撤出天猫国际。
日本综合性购物网站Belluna也刚刚开设了中文网站。此外，中国还有很多其他跨境电商网站，如“唯品会”和“小红书”等。
报道称，中国消费者不仅利用跨境电商从日本购买商品，也从世界各国购买商品。天猫国际销售来自世界数十个国家和地区的商品，还特设“国家地区馆”页面，按国别对商品进行了分类。
2016年，日本在天猫国际的市场占有率约为19.3%，居第一位，美国是18.3%，以微小差距位于日本之后，紧随其后的是韩国、德国和澳大利亚。日本和各国的竞争日益激烈。
美国好市多和德国麦德龙等也在天猫国际开店。天猫国际总经理刘鹏指出，开设实体店的风险较大，可以先通过跨境电商做试验。
此外，人气商品也发生了变化。此前是纸尿裤等日用品和化妆品最受欢迎，最近服装和健康食品的销量也不断增加，特别是体育户外用品等个人爱好相关商品较为畅销。
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