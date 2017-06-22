想要不晒黑，防晒霜得这么选！

正所谓“一白遮百丑”，对于女性朋友来说最最最不能忍受的就是晒黑了。那么想要不晒黑该如何挑选防晒霜呢？阴雨天要不要涂？今天就给大家讲讲关于防晒霜的3个常见问题。
一、没有太阳也需要涂防晒霜吗？
说到防晒，更准确点的说法应该是防紫外线，而对人体皮肤会造成伤害的主要是UVA和UVB两种。这里简单帮大家区分一下两者的差别：
从上面的对比中我们可以了解到紫外线对人体皮肤的伤害，并且有UVA这种即便是阴雨天也可穿透的紫外线存在，建议大家一年四季，不论晴天、阴天、雨天都应该涂抹防晒霜，做好防晒工作。
二、如何挑选合适的防晒霜？
在挑选防晒霜时，大家一定都注意到了两个数值：SPF值和PA值，它们分别代表什么意义呢？
SPF值=涂敷MED/未涂敷MED（其中MED表示引起皮肤最小红斑的紫外线能量）
简单来说，SPF是用来阻隔阳光中UVB段的紫外线，是防止你晒红晒伤的，后面的数值越大防御能力越强。
PA值=涂敷MPPD/未涂敷MPPD（其中MPPD表示辐照后2~4 小时在整个照射部位皮肤上产生轻微黑化所需要的最小紫外线辐照剂量或最短辐照时间）
简单来说，PA值体现的是产品防御阳光中UVA段紫外线的能力，是防止你晒黑的，一般后面的“＋”越多，防御能力越强。
但是，这并不表示选择防晒霜时指数越大就越好，还是应该根据个人活动场景和需要来进行选择。
●阴天或在室内：可选择SPF15，PA＋的产品
●上下班或短时间户外运动：可选择SPF30，PA++的产品
●高原地区或长时间户外运动：可选择SPF30+（或以上），PA+++的产品
此外，为了使防晒霜发挥它真正的功效，请大家注意以下几点：
1.出门前20分钟涂抹防晒霜；
2.涂抹厚度达到2 mg/cm²（差不多相当于1~2张A4纸的厚度）；
3.每隔2小时补涂，尤其是长时间在室外活动的人。
三、防晒霜可以用洗面奶洗掉吗？
有些女性贪图方便，涂过防晒霜后只是用洗面奶清洗，这对皮肤其实是非常不好的。
防晒霜内含有防晒剂以及其它化学成分，已经属于化妆品而非护肤品了，单用洗面奶是无法完全清洗干净的。长期清洁不到位，就可能造成以下两种皮肤问题：
1毛孔堵塞、长痘
当防晒霜中的一些化学成分未被彻底清除，就会一直残留在皮肤中，堵塞毛孔。而一旦毛孔堵塞，皮肤就容易出油，痘痘问题也随之而来了。
2皮肤衰老、暗沉
防晒霜中的化学成分逐渐被皮肤吸收，会加速皮肤老化，而且影响整体肤色，令皮肤变得暗沉发黄。
因此，建议大家还是选购专门的卸妆产品（卸妆水/乳/膏/油皆可）来进行卸妆，并后续用洗面奶进行二次清洁。清洁后皮肤可能会比较干燥，注意补水、涂抹乳霜等护肤品。
宝宝睡前听故事，大脑更灵活
睡前故事是拉近亲子距离最好的方式之一。英国《每日邮报》近日援引美国最新研究发现，睡前听故事有有助于提升孩子的认知能力，大脑更灵活。
为进一步探明阅读对学龄前儿童大脑的影响，美国辛辛那提儿童医院医疗中心研究员约翰·赫顿博士及其研究小组对22名4岁儿童展开研究。这些孩子每天晚上睡前听妈妈读故事书，研究人员评估了参试孩子对故事的喜爱度，是否爱提问，是否爱翻书，以及是否与妈妈互动交流。研究人员还通过大脑核磁共振成像扫描技术观察了孩子们的大脑变化情况。结果发现，爱参与亲子睡前故事阅读的孩子，认字和理解能力明显比较强。而且，在妈妈读故事过程中，互动最频繁、兴趣最浓的孩子，小脑右侧活动明显更活跃。该区域与获取、改进认知技能密切相关，对提高记忆力、解决问题能力和注意力起重要作用。
赫顿博士表示，新研究结果表明，高度参与亲子睡前阅读活动，有助于激活孩子大脑。建议父母们加强亲子阅读，并鼓励小家伙多些互动。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost