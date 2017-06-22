中企参建俄高铁：“中国同行经验对我们有好处”

俄媒称，路透社援引中国消息人士的话报道称，中国将投入25亿美元修建叶卡捷琳堡-车里雅宾斯克高铁干线。如果这一项目实施，那么中国将成为俄罗斯工业中心关键基础设施的拥有者。俄无法独立修建高铁：既没有资金，也没有技术。
据俄罗斯《独立报》6月21日报道，中国中铁股份有限公司将参与叶卡捷琳堡和车里雅宾斯克间高铁建设项目。黑龙江省贸促会会长鄂忠齐称，项目投资金额为25亿美元，铁路全长220公里。
报道称，叶卡捷琳堡-车里雅宾斯克高铁干线属于更新后的俄罗斯铁路公司2030年前快铁和高铁运输发展计划。该条高铁时速预计达300公里，路程耗时减少至1小时10分钟。年客运量可能约为500万人次。
报道称，叶卡捷琳堡和车里雅宾斯克间路程耗时的缩短将以干线为基础凝聚人口逾300万的乌拉尔地区。俄铁路公司第一副总裁亚历山大·米沙林说：“在2030年前凝聚地区的经济效应将有5000亿卢布。”
报道称，此外，“叶卡捷琳堡-车里雅宾斯克”高铁项目不但可以客运，还可以货运。项目本身将是“莫斯科-北京”高铁项目的组成部分。
报道称，俄方对已签署协议的评价相当乐观。车里雅宾斯克州州长鲍里斯·杜布罗夫斯基称，“考虑到这条干线将融入柏林-莫斯科-阿斯塔纳-北京高铁走廊，因此其使用潜力是巨大的”。
报道认为，可以推测的是，中国不但准备投资项目，还愿意自己修建高铁。在签署备忘录前车里雅宾斯克州经济发展部就宣布，与中方的合作将在一系列涉及项目落实的方向上进行：挑选必要的基础设施、制定项目风险和竣工后干线运营问题管理机制。副州长加塔罗夫说：“中国同行的经验会对我们的高铁项目有好处。”他强调，中国在机车研发和全国高铁建设中取得的成就众所周知。
此外，目前中方仍是该项目唯一的大投资者。目前尚不清楚俄方的投资规模如何。
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