“MSCI纳A”有助沪深成全球金融中心

美媒称，MSCI明晟20日宣布将中国A股纳入基准新兴市场指数的计划，中国向全球投资者开放市场的努力终于获得期待已久的认可。
多次闯关道路曲折
据美国《华尔街日报》网站6月21日报道，明晟决定将中国A股纳入其广受关注的新兴市场指数。随着时间推移，此举有望为中国股市吸引数十亿美元投资。
在这之前，明晟连续三年将中国A股拒之门外。该指数提供商曾表示，暂不接纳的原因是担心中国市场的开放程度和透明度。
明晟20日在一份声明中称，该决定在国际机构投资者中得到广泛支持，做出该决定的主要原因是，中国改善了“A股市场的准入水平”。
明晟纳入中国A股的计划分为两步，将在从现在起的大约一年时间里实施。这意味着，跟踪MSCI指数的基金将自动分配资金投资于中国A股，而该市场向来都是主动管理型基金的天下。
明晟称，跟踪新兴市场指数的基金共管理1.6万亿美元资产。据富兰克林邓普顿投资基金介绍，大约1/3的新兴市场股权资产是通过被动型工具，如交易所交易基金进行投资的。
投资机构反响热烈
管理着1万亿美元资产的瑞银财富管理新兴市场首席投资长乔治·马里斯卡尔在消息公布前曾表示，明晟接纳A股将促使像他这样并未持有A股的投资者开始考虑在资产组合中配置A股。他说，公司的许多客户都追踪MSCI指数等基准指数。
目前外国投资者持有中国A股的比例仅为1.5%。
明晟指数已经把在香港和纽约等地上市的中国公司纳入其中，但不包括在中国大陆市场上市的公司。根据世界交易所联合会的数据，沪深两地股市的总市值为7.5万亿美元，是仅次于美国的全球第二大股票市场。
明晟称，计划初始纳入222只大盘A股，从而使中国股票在MSCI指数中的权重在目前28%的基础上增加0.73个百分点。这一变化也会体现在明晟所有国家全球指数等其他指数中。
明晟此前表示，预计将逐步把中国公司在MSCI指数中的权重上调至高达45%。高盛分析人士估计，随着明晟提高中国公司在其指数中的权重，未来五年可能会有总计2100亿美元追踪指数的资金流入中国股市。
但有些投资者称，对于希望自由进出市场的外国投资者来说，中国股市仍然存在障碍。比如，中国仍然限制外国投资者每月可以汇出资金的规模。
促进中企改善经营
另据美国《纽约时报》网站6月20日报道，中国向海外投资者敞开大门的努力得到巨大推动，中国股票被一个受到密切跟踪的全球指数接纳。
这一决定对中国来说是一个象征性的胜利。中国政府多年来一直在游说明晟将其在沪深股市交易的A股纳入其新兴市场指数。
明晟说：“我们非常希望，中国过去几年中所发生的积极变化能进一步加速。”
将中国股票纳入指数，即使规模有限，仍然意味着该指数对于货币基金将更具吸引力。
长期以来，中国政府之所以寻求使中国大陆股票进入MSCI指数，是因为这将有助于使上海和深圳成为全球金融中心。
它还有助于推动国际货币基金更多关注中国的公司治理情况，要求中国管理人员改善经营行为，加大资金披露，限制内部交易。
瑞穗证券公司中国经济学家沈剑光说：“进入MSCI指数，不仅会使得全球投资者将更多资金投入中国A股市场，而且还会提供一种急需的推动力，促使中国股市进一步向全球水平靠拢。”
推动人民币国际化
彭博新闻社网站6月21日也报道称，曾三次闯关失败的中国国内股票将被纳入MSCI明晟的基准指数。这是中国融入全球金融体系过程中具有里程碑意义的一步。
这将使6.9万亿美元规模的中国股市在从交易所交易基金到401（k）养老金计划在内的各个领域发挥更大的作用。
虽然被纳入的222只中国国内上市公司股票只占MSCI新兴市场指数0.7%的权重，但如果中国进一步实施改革，这一权重将随着时间的推移而增加。
中国股票被纳入MSCI指数恰逢一个非常时期：中国在努力进入国际金融主流，同时仍维持表面上对本国市场的控制。曾担任美国财政部中国问题专家的洛杉矶西部信托公司分析师戴维·洛文杰说，MSCI将A股纳入指数“将对中国市场情绪和资金流入起到适度的推动作用”。
对许多投资者来说，中国国内股票代表了未来。中国股市不但规模庞大（是仅次于美国的世界第二大股市），而且有许多与中国消费和服务产业最息息相关的企业，它们被视为11万亿规模的中国经济体长期增长的主要驱动力。
汇丰银行大中华区首席执行官黄碧娟在一份声明中说：“这是一个过程的开始。在这个过程中，中国股市将在全球投资者的投资组合中获得重要地位，反映出中国国内股市及其经济的规模和重要性。”
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