英美社会逐步疏离民主价值观

英国《金融时报》网站6月14日发表该报首席美国评论员爱德华·卢斯的文章《英美民主问题》称，美英两国社会的商品化程度在西方无人能及。我们活着就是为了消费，然而代价是我们倾向于忘掉其他因素——如自由主义民主的固有价值。
文章称，英美民主自大的巅峰时刻出现2001年美国遭遇9·11袭击之后的乔治·W·布什政府。在托尼·布莱尔的支持下，布什宣布他将以武力向中东输出民主。德法选择退出——一个随时间推移看起来越来越正确的明智选择。美英的反建制犬儒主义很大程度上诞生于伊拉克战争期间。但在长达一代人时间的英美资本主义的必胜信念面前，它显得黯然失色。
在上世纪80年代的里根—撒切尔革命期间，这两个最大的英语民主国家重启了它们的增长机器。两国都怒对上世纪70年代的价格管制和工人动乱。然而它们矫枉过正。在过去二三十年里，可能有数十万法国律师和金融从业者移居到了伦敦。而更多英国人却因为支付不起高昂的生活费用而被迫离开本国首都。
文章称，尽管经济长期停滞，但法国在让本国弱势群体摆脱困境方面比它的盎格鲁—萨克逊对手做得更加出色。法国适龄男性的就业率高于美国，这一统计数字在10年前甚至是无法想象的。法国的贫富不均程度低于美国和英国，这两国的国内贫富差距接近基尼系数曲线的顶端。在发达经济体的经合组织俱乐部中，只有智利和墨西哥的基尼系数值高于美国。而德国的情形甚至比法国更有过之，德国看来将会在今年9月再次选出一个温和的政府。
德法两国很可能对于自己在民众强烈抗议面前不堪一击的脆弱性有太多的了解。法国总统埃马纽埃尔·马克龙计划进行一系列撒切尔式的劳工市场改革，它们将考验他可能拥有的多数支持。不到一半的法国选民参加了法国国民议会选举的第一轮投票，这比美国中期选举的投票率纪录好不了多少。在投票率更高一些的情况下，上个月有三分之一的法国选民投了马克龙的新法西斯对手玛丽娜·勒庞的票。即使安格拉·默克尔轻松取胜，德国也仍将迎来战后第一次极右翼政党突破5%的标杆进而赢得联邦议院席位的选举。
文章指出，为什么美英两国会陷入如此困难的境地？有三个原因。其一，它们相信自己的宣传。没有其他任何国家比美国和英国更加卖力宣扬自己的精英统治集团。令人诧异的是，根据某些指标，在美国沿收入阶梯往上爬要比在阶级意识强烈的英国更加困难。尽管由于撒切尔时代的剧变，英国社会本该有很多的改变。在这项最关键的指标上，无阶级的美国和后阶级的英国是西方最刻板的社会。
其二，说英语的精英阶层失去了对一半本国人民的信心。美国和英国受累于关于资质价值的错误观念。它们例行公事地把拥有大学学位和具有技能混为一谈。那些没有学位的人被认为是没有技能的。北欧对这种区别的理解更正确一些。在德国，人们赋予职业劳工某种尊严。而在美国和英国，没有大学学位会让你成为失败者。并不让人意外的是，投票支持唐纳德·特朗普和英国脱欧的正是教育程度最低——以及最受鄙视的——选民群体。危险在于，这两次投票让我们离问题的解决方案更加遥远了。
其三，两国缺乏对系统故障的历史记忆。美国和英国由于在20世纪中没有经历革命或被占领而在西方民主国家中显得与众不同。一个国家处于稳定的时间越长，就越会变得自满。在商场上只有多疑的人才能生存，在政治领域中也是如此。在市场中人们称之为“明斯基时刻”——即资产的价格在很长时间里始终保持十分稳定，以至于投资者会承担太多的风险。
文章称，英美精英阶层一直朝三暮四地玩弄公众的信任。对他们的报应已经酝酿很久了。
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