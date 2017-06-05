中国产福克斯将出口美国 计划从2019年开始

美媒称，福特汽车公司将从2019年开始首次从中国向美国出口汽车。福特20日表示，它计划将其小型车福克斯的生产线从美国搬到中国。福特目前已在中国设厂为中国买家生产福克斯。福特还将继续在欧洲生产福克斯，并将其一些改进车型从欧洲出口到美国。
据美联社美国底特律6月21日报道，轿车的销量在美国大幅下降，各大公司力求削减制造轿车的成本。福特全球运营总裁乔·欣里希斯说，搬到中国的举动将为该公司节省10亿美元，其中包括因为取消在墨西哥生产福克斯的计划而节省的5亿美元。福特同时称此举不会减少美国的就业岗位。特朗普之前曾批评福特在美国以外的地方制造汽车。
欣里希斯说，福特的研究表明，已习惯使用中国制造的手机及其他设备的顾客，更关心产品质量而不是产地。
生产2019年款福克斯的计划，过去几个月一直在考虑中，因为福特试图从不景气的轿车部门压缩部分利润。5月份美国福克斯销量减少了20%，主要是受汽油价格低以及顾客喜欢SUV车型的影响。
福特今年1月宣布，将取消在墨西哥建新厂的计划，并用墨西哥另外一个工厂的产能来制造福克斯。但欣里希斯说，在过去几个月福特已经决定，如果将生产线搬到中国，在加工及其他制造成本方面将再节省5亿美元。
欣里希斯说，中国的工资水平比墨西哥要低，尽管运输成本会抵消其中部分优势。他说，尽管在墨西哥为美国制造汽车仍相对便宜，但福特在中国拥有额外的产能，搬到中国可立即为公司腾出资本。
福特并不是第一家从中国向美国出口汽车的公司。沃尔沃公司2015年就开始这么做。通用汽车2016年开始从中国进口小批量生产的别克昂科威中型SUV。通用汽车还从中国进口凯迪拉克CT6插电式混合动力轿车。
欣里希斯说，目前看来，福克斯将成为从中国出口到美国数量最多的汽车。
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