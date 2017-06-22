女子诈骗百万余元“假死”潜逃：下葬棺材里装石头

2017年6月19日，湖南省永州市公安局冷水滩公安分局破获一起诈骗案，抓获嫌疑人邓某某（女）。此案件的曲折离奇，让人叹为观止，邓某某妄想躲掉巨额债务，竟然自导自演了一场“假死”大戏！
诡异失踪，对外宣称跳河自杀
2017年5月20日，冷水滩公安分局刑侦大队接到张某、冯某等数名群众相继报警称：他们被同一人诈骗，现债务无法追回，请求公安机关帮助。
据这几位报警人反映：他们都于2016年年底，先后认识了一位自称在装修公司上班的装修经理邓某某，邓某某称自己手上有较优质的装修项目，利润很可观，积极地鼓动他们投资。张某等人将信将疑地借了一些钱给邓某某，刚开始邓也很守约爽快地支付了利息，取得了几个受害人的信任。一来二去，邓某某陆续向几位受害人借款近百万元。
自2017年5月开始，邓某某就称投资出现问题，并时常关机不接电话，对受害人也避而不见。受害人张某与邓某某的叔叔是熟人，2017年5月19日，张与邓叔叔电话聊天时，听说邓已经在冷水滩区宋家洲跳河自杀了，且家里人已经处理完后事。张听说后大吃一惊，立即将这事告诉了其他几位受害人，当天还一道前往邓的老家，发现邓确实已死亡，并已办完丧礼匆匆下葬了。张某等受害人顿时感到追回借款无望，觉得只有报案向公安机关求助。
察觉异常，民警开展追踪调查
民警接到张某等人的报警后，凭借多年的经验以及敏锐的侦查直觉，觉得此事并不简单，遂决定开展调查工作。
2017年5月20日，民警在邓某某自杀现场周边进行走访调查，没有找到有价值的线索。民警随即又对“死者”邓某某的情况进行了综合调查了解，发现邓并不是装修公司的经理，她无固定工作，没有正当收入，平时非常嗜赌，欠下了巨额债务。邓某某的社会关系复杂，各种朋友也较多，通过排查她的朋友圈，一时也未发现可疑之处。
民警们将调查重点放在了邓的父母等直系亲属身上，经过几天的努力，发现了端倪。在这几天中，邓的父母似乎在隐瞒着什么，而且总是偷偷地与一个长沙人联系，民警们怀疑这个长沙人很可能是邓某某 。
5月22日，民警们通过不眠不休的超长时间蹲点守候，不出所料，终于在长沙某宾馆内发现了对外称“已死亡”的邓某某，并迅速将其抓获。
追击真相，欠巨款上演“假死”
邓某某到案后，民警全面展开侦查工作，很快就破获了此诈骗案件。经查：邓某某好逸恶劳，生活奢靡经常出入高档消费场所，又有赌博的恶习，加之以前因借钱做生意亏本，导致很多债务压身，邓某某便想从身边的朋友下手，诈骗点钱财。
自2016年10月开始，邓某某以搞装修项目有高额利息回报为诱饵，先后向受害人张某、冯某、石某等借款共计100余万元。但实际上邓自称的装修项目纯属凭空捏造，子虚乌有，所谓的高额利息，也只不过是邓以借来的本金偿还他人的利息，拆东墙补西墙。据不完全统计，邓在外共欠债务达200多万元。
眼看着债务越来越多，诈骗钱财的事实也暴露在即，邓某某便决定“假死”，并把这想法告诉了其父母与情人于某某，并在他们的帮助下，完成了“假死”的计划。2017年5月18日凌晨，邓某某父母邓某远、敦某某等人买来棺木，并在棺木内放置棉被，衣物及石头等物，假装装着邓的尸体将棺材运至老家后，立即办理了入土安葬事宜。与此同时，邓某某潜逃至永州市零陵区一朋友程某处寻求帮助，程某在明知邓某某诈骗他人钱财且想“假死”不偿还的情况下，仍窝藏包庇邓，为邓开房提供住所，后又出钱让其逃至长沙。
这一连串的事情安排本以为天衣无缝，只是再狡猾的狐狸还是斗不过机敏的老猎手，民警们凭借着敏锐的直觉，通过调查取证，发现了狐狸尾巴，最终将涉嫌巨额诈骗的犯罪嫌疑人邓某某抓获归案。同案的邓某远、敦某某、于某某、程某也相继落网。
目前，嫌疑人邓某某等5人已依法被刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。
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