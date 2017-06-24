调查显示“千禧一代”创业者超越父辈

英媒称，事实表明千禧一代在创立和经营企业方面比上一代人更成功，他们创造了更高的收入而且雇用了更多的员工。
据英国《金融时报》网站6月18日报道，20多岁的企业家管理的公司的营业额平均为1310万美元，而50多岁的一代人创建和经营的公司的营业额平均为970万美元。这是对11个国家4038名最低收入为25万美元的企业家所作的调查得出的结果。
年轻一代的企业家雇用的员工更多，平均达到279名，而50多岁的企业家雇用的员工人数平均为96人。
据委托进行这项调查的汇丰私人银行说，年轻一代企业家的工作“更智能”，每周花在战略和管理员工上的时间比50多岁的一代企业家多出2.5小时，而老一辈企业家在产品和服务的日常工作上投入的时间更多。
汇丰私人银行全球协作负责人马克·温特弗拉德说，20多岁的千禧一代企业家为技术投资时更自如。他说：“有四分之一的人愿意投资于有可能带来颠覆性结果的技术，而50多岁的企业家中这一比例仅为11%。”
温特弗拉德说，这一结果表明年轻一代日益渴望冒险。“年轻一代的企业家愿意将他们创造出新概念或者新想法的生意商业化。”
此外，年轻一代企业家还实现了工作和生活之间的更好平衡，其中英国企业家尤其乐于花更多的时间陪伴家人，而社交也并未影响他们的基本工作。
据汇丰的报告说，尽管英国的企业家每天花在工作上的时间更少一些，但英国企业的平均营业额为1180万美元，而全球的中值为1130万美元。
英国企业家的年纪更轻，而且更富有。
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