中巴经济走廊”建设现场：与中国比日本太迟钝

日媒称，在巴基斯坦，中国主导“一带一路”倡议的基础项目正在切实推进。人们对中国拉动经济增长的期待日益高涨。据日本《读卖新闻》6月19日报道，该报记者近日对“中巴经济走廊”建设现场进行了走访。
不断增加的中国人
据日本《读卖新闻》报道，巴基斯坦首都伊斯兰堡以北约50公里的山区，高速公路隧道建设项目正在急速进行。
报道称，这是作为“一带一路”的一环的“中巴经济走廊”项目的一部分。该项目是指，从中国西部穿过喀喇昆仑山脉的中巴边境抵达巴基斯坦西南部瓜德尔港，全长约2000公里，铺设公路网等。
报道称，一位巴基斯坦国道项目负责人表示：“3年后就会建成一条行车舒适的道路了。”中国一家大型建筑公司去年9月在这一区间着手动工建设约120公里的公路。
报道称，在这里进行施工的几乎全都是中国工人。据称，现在约有1000人在参与这个施工项目，沿线各处建有临时专用宿舍，住宿区还有篮球场等配套设施。随着中巴经济走廊项目的正式开展，预计将有更多的中国人来到巴基斯坦境内。
数千亿元人民币项目费
据日本《读卖新闻》报道，2015年4月，中国和巴基斯坦就建设“中巴经济走廊”达成协议，除铺设高速公路外，还包括实现南北铁路的复线化和高速化、扩建瓜德尔港、增设火力和水力发电站以及建设经济特区等。起初估算项目所需资金为460亿美元（约合人民币3135亿元——本网注），后来总项目费增至570亿美元（约合人民币3885亿元——本网注）。
报道称，巴基斯坦2016年国内生产总值增长率为5.3%，据巴基斯坦政府推算，随着“中巴经济走廊”项目的开展，三年后国内生产总值年增长率将扩大至7%以上。预计会有最多达4%的全球贸易将经过这条走廊。
报道称，随着政府军队开展清扫国内武装势力的作战，巴基斯坦国内治安形势有了迅速改善。为切实推进“中巴经济走廊”建设，必须维护国内治安稳定，巴基斯坦政府正在积极维护秩序。
报道称，巴基斯坦2016年创设了由士兵等组成的特别治安部队。上万名保安人员负责中国工人的警护工作。记者对隧道施工现场进行走访之际，从伊斯兰堡到现场的途中，有五六名武装的治安部队人员开车为记者车辆带路。巴基斯坦计划发展部一位负责人表示：“我们正全力以赴地减少安全威胁，必要的时候我们还将增加特别部队人员。”
巴基斯坦股市或受益
据日本《读卖新闻》报道，中国在巴基斯坦影响力不断扩大，给股市也带来了影响。
据报道，中国上海和深圳证券交易所等组成的财团取得了巴基斯坦证券交易所40%的股份，巴基斯坦证券交易所是卡拉奇、拉合尔以及伊斯兰堡三大交易所2016年合并而来。如果两国开始证券交易，则中国的投资家们可以轻松获得巴基斯坦企业股份。
巴基斯坦证券交易所总经理纳迪姆·纳克维期待相互交易的实现可以带来相乘效应，称“中巴经济走廊”相关投资扩大，越来越多的国内企业为从市场筹集资金而增加资本等。
报道称，日本企业也出现了谋求在巴基斯坦扩大业务的动向。不过，与中国相比，日本方面算是反应迟钝。据日本贸易振兴机构卡拉奇事务所统计，截至1月，进入巴基斯坦的日本企业为83家，每年新打入巴基斯坦的日本企业也不过数家。
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