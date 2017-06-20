逐鹿太空？美媒：中国两型高超音速空天飞机或同时试飞

美国《大众科学》月刊网站6月16日发表题为《美国和中国的飞行器到2030年都能达到时速4000英里》的报道称，美国和中国的军工巨头都在加快努力飞抵太空的边缘，计划推出能够在一小时之内横跨大洲的高超音速飞行器。高超音速到底是什么意思？它指的是5马赫以上的速度，即时速超过3835英里（1英里约合1.6公里）。这是一场非常值得关注的军备竞赛。其研发成果有可能给太空探索带来革命性变化。
中国有2家在追求高超音速目标的企业，分别是中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司。与此同时，美国的洛克希德-马丁公司对航空记者说它的高超音速技术即将做好飞行测试的准备。
洛克希德-马丁公司取得的进展几乎肯定指的是“涡轮火箭组合循环”（TRCC）发动机。这是一种能够在涡扇、冲压和超燃冲压发动机之间进行切换以实现亚音速、超音速和高超音速飞行的发动机。到2020年，TRCC发动机将在战斗机大小的飞机上进行飞行测试。如果一切顺利，它将很快装备在计划于2030年首飞的SR-72无人驾驶双引擎侦察机上，这种飞机的速度将达到6马赫，旨在进入18至62英里高的竞争激烈且防卫森严的空域，利用它的速度避开敌方防御系统。洛克希德-马丁公司执行副总裁兼总经理罗布·魏斯还表示，高超音速飞机能够发射高超音速导弹。这意味着SR-72能够和B-21隐形轰炸机一起进入美国空军未来的全球打击武器库。
美国的另一个重要项目是由美国国防部高级研究项目局出资、波音公司研发的“鬼怪快车”XS-1空天飞机。这是一种“2级入轨”（DSTO）飞行器。第一级是一架由液体燃料火箭提供动力的高超音速飞机。一旦XS-1进入近地空间，就将启用第二级飞行器。一枚附着在第一级飞机背上的一次性火箭将分离，继续飞向轨道部署1.5吨重的载荷。接下来，第一级运载火箭飞机能够返回地面，做好在24小时之内再次发射的准备。
然而，中国正在给这场高超音速竞赛带来一些重要竞争对手。中国有两个不同的项目。首先，在北京召开的2017年全球航天探索大会上，中国航天科工集团公司首次公开了“腾云”空天飞机的设计概念。“两级入轨”的“腾云”飞行器的总重量为100至150吨。第一级是一架速度达到6马赫的高超音速“运载”飞机，采用TRCC发动机，能够飞至18至25英里高度。“腾云”的第二级是一架可重复使用的小型航天飞机，由火箭提供动力，能够搭载2吨货物或5名乘客。
中国航天科工集团公司副总经理刘石泉说，计划到2030年完成这种2级入轨空天飞行器的试飞。
中国的第二个创新是中国航天科技集团公司于2016年8月宣布着手研制的高超音速空天飞机。该公司预计到2030年完成全尺寸空天飞机的试飞。
英国《每日邮报》网站6月16日发表题为《为星球大战作准备：空军老板透露说她目前的重点是美国的“太空优势”》的报道称，美国空军目前正把关注重点转向太空，以便在战事发展中领先一步。
空军部长希瑟·威尔逊日前在防务一号网站撰文称，“正确开展太空行动”对美国未来的军事成功而言至关重要。
威尔逊说，五角大楼目前正在成立一个机构，以招募并训练未来将参与行动的飞行员，这是旨在确保美国“太空优势”的诸多步骤中的第一步。
威尔逊写道：“简言之，我们必须培养出在战争扩展到太空中时，拥有作战所需的飞行员。战争扩展到太空是时间问题，而不是会否发生的问题。”
威尔逊提到若干已经证明自身重要性的技术，包括间谍卫星以及遥控飞行器的导航技术。
这位专家解释说，向太空转变是一项“不容失败的任务”。
威尔逊说，太空将提供一项优势，令美军可以在行动中更聪明、更快速。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost