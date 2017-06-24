从巴黎航展看未来客机发展新趋势

外媒称，世界最大规模航展巴黎航展19日拉开帷幕，由于选乘飞机旅行的人越来越多，飞机的市场需求将迎来最大增长。
超音速时代或回归
据法国《论坛报》6月20日报道，马上要重回超音速航班时代吗？在法国航空公司和英国航空公司停飞“协和”飞机10多年之后，美国布姆科技公司计划明年对其超音速样机XB-1进行首飞。这是该公司创始人布莱克·肖勒20日在巴黎航展上宣布的。
肖勒称，这种超音速客机的飞行速度将达到普通客机的2.6倍，比传奇的“协和”要快一些（2.2马赫相对于2马赫），目前已引起一些航空公司的兴趣。有五家感兴趣的公司可能已经以每架2亿美元的目录价预订了76架。
去年，英国维珍航空公司的富翁老板理查德·布兰森曾宣布要购买该款超音速客机。肖勒称，维珍航空将是首家执飞该款客机的航空公司，如果计划进展顺利可能是在2023年。
布姆公司的这款超音速客机可容纳55个商务舱座位，其从巴黎飞到纽约仅需要3小时30分钟（目前的客机需7小时）。按布姆公司去年公布的价格，巴黎至纽约往返机票价格为5000欧元左右，这比目前大多数同类商务舱票价要便宜。
利用该款客机执飞跨洋航线将会带来更大的相对收益：从洛杉矶到悉尼将只需要6小时45分钟，而今天要飞行长达15小时。
未来需四万新飞机
据埃菲社6月20日报道，美国波音公司20日发布市场预期称，未来20年内全球将需要41030架新飞机，总价值为6.1万亿美元。这一飞机需求数字比该公司去年的预期增加了3.6%。
负责商用飞机市场营销的波音副总裁兰迪·廷塞思说：“我们预计，未来20年的乘客流量年均增长率为4.7%。这主要受益于低成本航空公司和亚洲等新兴市场的发展。”
波音20日在巴黎航展上发布了最新的市场展望年度报告。廷塞思在新闻发布会上指出，由于选乘飞机旅行的人越来越多，单通道飞机的市场需求将迎来最大增长。未来20年内需要新增29530架90至230个座位的单通道飞机，较去年的预测数字增长约5%。
此外，未来20年内，全球将需要5050架200至300座的小型宽体飞机、3160架300座以上的中型/大型宽体飞机，以及920架宽体货机。
波音公司还预计，未来20年内，90座以下的支线喷气机的市场需求量为2370架。
空客公司不久前发布的全球市场预期显示，未来20年内，全球需要新增34899架飞机，总价值约为5.3万亿美元。
小型客机需求增大
另据日本《读卖新闻》6月21日报道，世界最大规模航展巴黎航展19日拉开帷幕，三菱航空机公司首次展示了“三菱支线喷气式飞机”（MRJ）。MRJ参展的主要目的是让外界知道开发工作在顺利推进，但在这次航展上预计很难获得新订单。尽管小型客机需求今后预计将继续扩大，但三菱航空机公司与竞争对手之间的差距却越来越大。
按照最初的设想，MRJ一号机应于2013年交付。但开发进度大幅延迟，今年1月宣布第五次延期，交付时间推迟到2020年中期。
开发的滞后让MRJ的订单量停滞不前。在此之前，包括可解约的期权合同在内，MRJ订单达到447架，但去年7月以后再未接到新订单。这次航展期间，预计也无法获得新订单。在全球小型客机市场，巴西航空工业公司占据压倒性优势。MRJ要想追赶上来，开发工作就不能继续拖后腿。
随着全球经济复苏，小型客机的需求增大。据日本航空机开发协会统计，从2016年到2036年，支线飞机数量（60座至99座）将从2129架倍增至3938架，存在很大商机。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost