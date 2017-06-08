欧佩克减产协议效果不佳 原油供过于求跌入熊市

美媒称，由于石油输出国组织缓解全球石油供应过剩的举措眼看要以失败告终，人们的担心更盛，油价自去年8月份以来第一次进入熊市。
据美国彭博新闻社网站6月21日报道，美国西得克萨斯中间基原油价格相比今年的峰值下跌了20%多，达到了通常意义上的熊市标准。纽约原油期货收于每桶43.23美元，2月23日时的价格是每桶54.45美元。
更有利比亚和页岩油生产企业火上浇油，利比亚的产油量现在达到4年来的最高峰，而页岩油生产企业正在上演史上最长的钻井扩张趋势。同时，石油商囤积的油量越来越大。这些都让石油输出国组织及其盟友将库存削减到5年平均水平的工作打了折扣。
纽约对冲基金“重新投资”资本管理公司的合伙人约翰·基尔达夫说：“市场在与石油输出国组织，进行博弈。在它们作出反应前，我们会一直下滑。”
美国人也没有帮上忙。上周，在夏季需求本应拉低库存的时候，美国能源信息局却宣布，汽油供应量飙升至自3月中旬以来的最高水平，消息传出，油价暴跌，突破每桶45美元。
贝克休斯公司的消息说，美国人修建的石油钻塔数量连续第22周增加，达到自2015年4月以来的最高值。美国能源信息局的数据显示，6月9日美国的原油产量扩大到日均933万桶，接近2015年8月以来的峰值。
同时，分析师们说，已钻探但未完工的油井数量也在增加，可能进一步压低油价。根据美国能源信息局的估算，截至5月底，已钻探但未完工的油井共计5946口，是3年以来的最高值。
基尔达夫说，人们对石油输出国组织牵头实施的减产协议倾注了“大量的信任、希望和信念”。结果“证明效果不佳”。
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