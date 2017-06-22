投资巨头索罗斯不看好英国脱欧

美媒称，投资巨头乔治·索罗斯认为，英国经济形势日趋严峻，脱离欧盟显然将导致生活水平下降。
据彭博新闻社网站6月20日报道，索罗斯在世界报业辛迪加网站19日刊登的一篇文章中写道：“我们正在迅速逼近转折点，这标志着经济发展的所有方面都将不可持续。现实情况是，英国脱欧是一项双输方案，同时伤害英国和欧盟。脱欧没有回头路，但人们可以改变看法。这显然正在成为现实。”
脱欧公投后，英国经济最初没有如人们所预料的那样立刻放慢增速。但眼下有迹象显示，随着英镑走软推高物价，消费支出同时显露出疲态。本社最新月度调查显示，各国经济学家认为英国通胀率到今年底将升至3%。
英国央行行长马克·卡尼20日发表演讲，认为国内通胀压力依然处于控制当中，并表示他本人并不急于上调利率。这是他最近六周来首次发表重要讲话。卡尼还表示，他想看看英国经济将对“英国脱欧谈判的实际情况”做出何种反应。卡尼发表演讲后，英镑汇率应声下跌。
索罗斯认为，英国需要花费至少五年时间，才能最终完成脱欧进程，在此期间很可能会再次举行大选。他写道：“如果一切进展顺利，双方可能还没离婚，就要想着复婚了。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost