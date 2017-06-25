美众院要为特朗普军事预算“增肥”

众议院军事委员会主席马克•索恩伯里说，国防预算提案与军队实际需要的资金之间存在巨大缺口。 索恩伯里告诉记者：“我认为特朗普总统愿意竭尽全力重建军队并弥补损失。但我认为我们的预算能比（白宫)递交的那份发挥更有效的作用。”
23日，众议院军审委员会将正式公布2018财年的6400亿美元基础国防预算授权计划。这个数字比特朗普反复炫耀的美国历史上最大规模的军事预算还要高出370美元。该计划仍需克服重重障碍才能成为法律。众议院大幅增加援款表明，特朗普的五角大楼认为“让军队再次伟大”所必不可少的资金与国会议员认为切合实际的大得多的数字之间存在严重脱节。
议员们争取的军人加薪幅度(2.4%)高于特朗普提出的水平(2.1%)，陆军大于特朗普建议的规模，弹药和导弹防御资金也超过了特朗普计划的金额。当被要求调和这两个计划时，索恩伯里认为问题在于特朗普缺乏经验，政府陷入僵局，前总统奥巴马也难辞其咎。
索恩伯里近几个月抱怨军方关键职位的任命速度太慢，而特朗普认为这是“民主党人在横加阻侥”。但许多议员认为这是由于政府缺乏经验，在提名过程中出现了差错。当特朗普的完整预算提案送抵国会时，三军部长的人选只批准了一名。索恩伯里说，白宫的预算提案基本就是奥巴马时代国防计划的延续。他猛烈批评这些计划的预箅太低。他说:“岗位上没有人，那你怎么办？你会把你之前制定的计划递上去。 ”（美国《军队时报》）
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