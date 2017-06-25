特朗普称没有对科米谈话录音

特朗普总统周四承认，他在与被撤职的联邦调查局(FBI)前局长詹姆斯•科米交谈时没有录音。特朗普在司法部对其竞选团队是否与俄罗斯有牵连展开调查之际，解除了科米的职务。
特朗普在周四下午发送的两条推文中说:“最近关于电子监控、窃听、爆料和非法泄露信息的报道铺天盖地，我不知道……是不是存在我与詹姆斯•科米交谈的‘录音带’。但我没有录音，也没有保存这样的录音。”特朗普的声明结束了关于他与科米的谈话是否被录音的猜测，最先引发猜测的正是特朗普本人。他在推特上暗示科米，他们的谈话可能被录音。
特朗普所称的谈话是指，他在就任总统后不久，与科米在白宫共进晚餐时，要求科米承诺对其忠诚，但遭到这位局长的拒绝，科米认为这一要求不恰当。总统周四发表的推文仍不可能排除这次谈话可能在
他不知情的情况下被录音的可能性。但这些内容基本上可以证实外界对特朗普5月12日对科米放狠话只是在虚张声势的推测。特朗普当时说:“詹姆斯•科米在向媒体爆料前，最好希望我们之间的对话没有被录音。”
一些法律专家表示，特朗普的威胁或许会成为他妨碍司法的不利证据，因为这可能被理解为向科米施压，让他在相关的调查中不要谈及他们的对话。科米本月作证时说，总统曾在不同场合要求他放弃对前国家安全顾问迈克尔•弗林涉嫌通俄的调查。科米在参议院听证会上回答他是否担心存在所谓的录音时说:“老天爷，我真希望有录音。”
【美联社华盛顿6月22日电】总统特朗普似乎对17家美国情报机构作出的指责俄罗斯干预选举的评估表示怀疑，他周四质疑奥巴马政府为什么没有试图阻止这样的行为。特朗普在推特网站发文称:“顺便说一句，如果俄罗斯对2016年的选举下了很大的工夫，这一切都发生在奥巴马执政期间。他们为什么不阻止?”17家情报机构一致认为是俄罗斯策划了对民主党电子邮件系统的网络入侵，并试图影响2016年选举，以令特朗普获益。这些发现是对特明普竞选团队成员在竞选和过渡期间可能与俄罗斯官员进行的接触所展开的一项调查的核心。
特朗普经常抨击这项涉俄调查是民主党主导的一场“政治迫害”，他周四发推文称，民主党全国委员会曾拒绝国土安全部提出的“（在距离选举还有很长时间时)防止黑客入侵”的提议。他说这完全是民主党的一个大骗局！”他写道:“为什么民主党全国委员会拒绝将它的服务器移交给联邦调查局，并且现在仍然没有这样做？这完全是民主党的一场大骗局和输掉选举的借口！”
一天前，国土安全部前部长杰•约翰逊告诉众议院情报委员会称，从2016年夏末一直到秋天，他对州选举系统受到干预非常担心，该部鼓励各州向其寻求协助。他说，令他非常沮丧的是，国土安全部听闻民主党全国委员会在选举后期遭遇了网络入侵，但该委员会拒绝接受帮助，因为它正在使用一家私营网络安全公司。
【路透社华盛顿6月22日电】特朗普周四称，他并未阻挠联邦调查局对有关俄罗斯干预2016年美国大选以及他的竞选团队可能与其串通的说法展开的调査。特朗普在将于周五播出的福克斯新闻频道采访中说:“看，不存在阻挠，不存在串通。”福克斯新闻频道提前提供了这次采访的部分文本记录。（美国《纽约时报》）
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