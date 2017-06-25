挪威研发制造生物燃料新方法：几分钟复制原油形成过程

外媒称，挪威国家电力公司发现了从木屑和其他固体有机废弃物中提取生物燃料的方法，据该公司说，这种方法在几分钟内复制了原油在地下耗费千百万年形成的过程。
据路透社6月20日报道，挪威国家电力公司的这种“水热液化”法利用高温和高压条件，把木头和生物废弃物变成柴油，制造出它所说的具有碳平衡特点的第二代生物燃料。它在燃烧时所排放的碳与有机原料最初吸收的碳的数量相同。
通过利用木屑和其他废弃物，国家电力公司可能会避免像其他依赖大片农田的生物燃料生产方式那样遭受批评。
这家公司还说，它想制造航空等领域可以使用的环保燃料，而不是将重点放在汽车上。目前针对汽车用柴油的排放情况，审查力度变得越来越大。
挪威国家电力公司和瑞典索德拉集团成立了一家名为席尔瓦绿色燃料公司的合资企业，该企业今年将围绕在奥斯陆以南的托夫特设立一家试点工厂作出投资决策。
国家电力公司首席执行官克里斯蒂安·林宁-特内森在一场电力行业会议上对记者说：“这可能具有革命意义，会产生像风力涡轮机和太阳能光伏板一样广泛的影响。人类需要液态燃料，而不只是化石液态燃料。”
由于技术上的困难、补贴政策的调整以及在获得足够多的原料方面所存在的问题，生物燃料行业遭遇了一系列失败。特别是在欧盟地区，该地区对可以从生产粮食转为制造生物燃料的农田的数量进行了限制。
不过根据国家电力公司生产生物燃料的程序，木屑和边角料这种没有其他用途的材料以及其他废弃物可用来生产生物燃料。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost