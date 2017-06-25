哺乳不光能减肥 还能降低女性患心脏病风险

外媒称，科学家得出结论认为，母乳喂养不只对婴儿有好处，还可以防止女性在日后的生活中罹患中风或心脏病。
据英国《每日电讯报》网站6月21日报道，之前的研究表明，哺乳会给母亲带来短期的健康益处，比如减轻体重并降低胆固醇、血压和血糖水平，但是关于哺乳所带来的长期影响，没有相关的研究。
牛津大学和中国医学科学院的研究人员在对将近30万名中年女性进行了为期8年的研究后发现，哺乳使女性罹患心脏病的风险降低9%，患中风的风险降低8%。
而且她们哺乳的时间越长，这种健康收益就越大。在孩子两岁之前坚持母乳喂养的女性患心脏病的风险降低18%，患中风风险降低17%。之后每增加6个月的母乳喂养时间，患心脏病和中风的风险就分别再下降4%和3%。
研究人员说，哺乳可能有助于让女性的脂肪清除系统在产后迅速恢复。
牛津大学的研究员桑内·彼得斯说：“虽然我们无法建立其中的因果关系，不过哺乳给母亲带来的健康益处或许可以这样来说，那就是让母亲的新陈代谢在孕期过后能够更快地‘重启’。”
彼得斯博士说：“怀孕让女性的新陈代谢发生重大改变，因为她要储存脂肪来提供胎儿生长以及孩子出生后母乳喂养所必需的能量。哺乳可以更快、更彻底地清除女性体内存储的脂肪。”
英国女性的哺乳比例在世界上是属于非常低的，在孩子出生一年后，仍在哺乳的女性只占0.5%。相比之下，德国和美国的这一比例分别为23%和27%。
世界卫生组织建议所有婴儿要用母乳喂养到两岁或者更大。
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