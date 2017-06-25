日本放弃"萨德"选定陆基"宙斯盾"

日媒称，日本防卫省确立方针，准备在2018年度预算案中计入引进陆基“宙斯盾”新型反导系统的相关经费。此举意在提高应对朝鲜弹道导弹的能力。曾一同列入候选的“萨德”反导系统最终被舍弃。
据日本《朝日新闻》6月23日报道，多名政府相关人士日前透露了这一消息。防卫省在2017年度预算中已经列支了引入新装备的调查经费。下年度预算案将只列入陆基“宙斯盾”系统的调查费用。防卫省准备在7月得出陆基“宙斯盾”系统的合理性意见，很可能在编制预算后，计入下年度的预算案。
报道称，日本的弹道导弹防御系统是双重拦截体系，“宙斯盾”舰上的“标准”-3拦截导弹负责在大气层外拦截，如果没有击中，再由“爱国者”-3地对空导弹在大气层内进行拦截。引入陆基“宙斯盾”系统，是为了进一步补充和完善拦截体系。
陆基“宙斯盾”系统平均每套约800亿日元。如果使用日美目前正在开发的“标准”-3导弹，用两套系统就可以监视和防护日本全境。如此一来，日本可以更加灵活地运用负责警戒导弹的“宙斯盾”舰。而“萨德”反导系统平均每套超过1000亿日元，需要在全国部署6套。鉴于这些情况，防卫省最终做出了引入陆基“宙斯盾”系统的判断。
日本防卫大臣稻田朋美计划7月视察位于夏威夷的美军陆基“宙斯盾”实验设施。
另据共同社6月23日报道，有关美军航母舰载机从神奈川县厚木基地转移至山口县岩国基地计划，山口县岩国市市长福田良彦23日表示将接受迁入计划。
日本《朝日新闻》6月23日报道称，一个与冲绳县嘉手纳基地同等规模的美军远东最大级别航空基地将诞生。
本月初，两艘美军航母齐抵日本海。这其中，以神奈川横须贺基地为母港的“罗纳德·里根”号航母上的很多舰载机属于美军厚木基地（神奈川县）。按照计划，从今年11月起，这些舰载机将转移至岩国基地。转移数量约60架。
航母一年中有近一半时间停泊在横须贺基地进行维护，这期间，舰载机将以陆上的基地为中心开展活动。航母出港后，舰载机将回归航母，在日本海、东海、南海等巡视。
岩国基地原本就驻留着70多架美国海军陆战队的战斗攻击机。如果舰载机也转移至此，岩国基地将拥有约130架战机，成为与冲绳县嘉手纳基地比肩、支撑美军前方活动的远东最大级别航空基地。
报道宣称，美军之所以极为重视岩国基地，是希望它起到针对朝鲜和中国的中转基地和补给基地的作用。
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