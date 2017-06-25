欧盟大举投资新防务计划

欧盟领导人周四启动了数十年来最雄心勃勃的防务计划，同意划拨数十亿欧元的武器基金，共同承担战斗部队的费用，允许自愿缔结同盟以便在国外开展更多行动。此举正与莫斯科的关系紧张以及华盛顿的内向化促使欧盟正视多年来有关军事合作的分歧之际。
法国新总统马克龙曾在竞选期间支持共同的欧洲防务。他说，上述举措具有“历史意义”，领导人正在应对欧洲的安全挑战。马克龙在欧盟峰会期间的记者会上说:“刚刚达成的防务决定大有裨益。我们必须考虑到这些决定的历史意义。”这些措施按照美国的标准算不上大刀阔斧，但可能还是会振兴欧洲效率下的国防工业，使得欧盟可以向冲突地区派遣更多维和部队，同时向美国总统特朗普表明，欧盟希望能为自身的安全买单。
尽管领导人的声明没有说明防务基金的具体规模，但欧盟委员会表示，每年将至少从欧盟预算中拿出15亿欧元用于研发和购买武器。预计这将有助于研发和购买直升机、无人机及多种武器。欧盟官员说，2020年以后，如果有足够多的国家政府出资，该基金每年可以达到约55亿欧元。他们同时强调，各国政府将是所有装备的拥有者。
欧洲防务开始形成
共同购买军备和进行研究，支持防务工业家，在发生严重危机的情况下军民快速反应：欧盟领导人将此作为重点，旨在使欧洲防务具体化。欧盟成员国元首和政府首脑周四一致许诺“加强欧盟内部在对外安全和防务方面的合作，以保护欧盟及其公民，并促进其周边及外部的和平与稳定”。
他们呼吁尽快落实欧盟委员会最近提议的欧洲防务基金。欧盟委员会想在中期内把该基金变成有力的手段以资助研发，并支持欧洲防务工业，尤其是中小企业。这些领导人要求该基金“快速具体化”。欧盟委员会在最初阶段将为该基金配备9000万欧元，但希望从2020年起每年可通过该渠道调动高达55亿欧元的资金。他们还说:“如果想要达到欧盟雄心勃勃的水平，共同发展商水平计划以弥补现存的空缺和研究未来技术就是至关重要的。”
十分关注加强欧洲防务的法国总统马克龙高兴地表示:“多年来，在防务方面始终没有取得进展，今天终于有了进步。”他还说，这些成果“能够应对各种重大事件，应该评估其历史意义。与俄罗斯关系紧张、英国公投退出欧盟、特朗普当选美国总统，这些都促使欧洲人关注长期没有受到重视的领域。然而有些问题远没有得到明确解决，例如在防务方面的结构性合作。巴黎为此主张开展作战行动，但包括德国在内的其他国家希望让尽可能多的成员国参与合作。
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