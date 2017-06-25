现代望远镜之父去世，享年73岁

天文学家杰里•纳尔逊日前在加利福尼亚辞世，享年73岁。他生前设计的望远镜帮助科学家对宇宙深处进行探测。加利福尼亚大学圣克曾斯分校称，该校天文学和天体物理学荣休教授纳尔逊于6月10日在家中去世。纳尔逊当年的设计，即利用数十块小镜面而不是一整块大镜面，为凯克天文台的两台口径10米的望远镜奠定了基础。
该天文台建在冒纳凯阿火山上，它是夏威夷的一座休眠火山。这两台望远镜属于目前正在使用的最大望远镜之列，科学家可以利用它们测量位于银河系中心的黑洞，并观测太阳系外的行星。加州大学天文台台长克莱尔•马克斯说:“杰里对天文学和天体物理学领域的影响是传奇式的，我们所有人在未来许多年都将从他为后人留下的遗产中获益。”全球其他大型地面望远镜也利用了纳尔逊的设计思路。
目前在建的詹姆斯•韦布太空望远镜同样采用了由多个子镜构成主镜的设计。加州大学圣克鲁斯分校说，纳尔逊还在自适应光学技术领域发挥了重要作用。这种技术通过对大气湍流造成的成像畸变进行校正，使地面望远镜拍下的图像更为清晰。尽管纳尔逊在2011年中风后丧失了部分行动能力，但他继续为30米望远镜项目工作。该项目旨在建成北半球最大的望远镜。（美国大众机械》）
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