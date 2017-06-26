近半数新加坡年轻人有意投资中国

新加坡6月26日电，美国投资管理公司美盛集团近日发表的一份调查报告显示，新加坡18至35岁年轻投资者中47%有意愿在未来12个月内投资中国。
这一数字不仅超过了有意愿投资美国的新加坡年轻投资者比例，在全球17个市场的年轻投资者中也排名第一。
美盛环球资产管理投资董事达耶(Ajay Dayal)在接受新华社记者采访时说，新加坡年轻投资者对投资中国的强烈兴趣得益于中国经济蕴含的巨大机会。
他说，尽管中国经济在去年出现增速放缓，股市表现欠佳，但市场信心正在逐步恢复，各种积极因素不断涌现。中国的经济增长､A股纳入MSCI指数等利好增强了中国市场的投资潜力和投资者的良好预期。投资者对投资中国市场的乐观情绪正在被修复。作为世界第二大经济体，第一人口大国，中国提出的转变经济增长方式和“一带一路”倡议为海外投资者们带来了新的投资机会。
根据美盛所做的2017年全球投资者调查，新加坡投资者更加关注海外投资机会，有39%的投资者有意愿在未来12个月对海外市场投资，高于亚洲投资者中20%的比例和全球投资者中24%的比例。
美盛的调查显示，新加坡投资者还没有摆脱2008年金融危机的阴影，有63%的受访者表示他们的投资决定受到了这一危机影响，而这一比例在全球受访者中只占56%。
目前，对全球经济不稳定的预期与对失业率和通货膨胀的担忧并列影响新加坡投资乐观情绪的三大要素。
受乐观情绪不高的影响，新加坡投资者资产配置中的68%属于防御性资产，其中，38.5%为现金，16.8%为固定收益资产，8.7%为房地产，3.8%为黄金和其他贵金属。(新华社)
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