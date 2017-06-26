马云在新加坡撒钱，每人每周220新元，你有领到吗？

今天新华社发了一条新闻，根据新加坡陆路交通管理局提供的最新数据，今年前四个月新加坡出租车的日均乘客量只有85.3万人次，比去年同期的97.7万人次减少约13%，降至2009年以来最低水平。据说，这是因为新加坡的出租车受到了网约车的冲击。
其实这原本不是什么大新闻，但是你造吗，最近新加坡网约车可是在大把撒钱，你一天不赚它个十几二十新币，只能说你实在是笨。
话说小编今天下午从樟宜机场通过Uber pool叫车，结果Uber说，凡是从樟宜机场上车，到新加坡任何地方都只要付8.5新元。
Uber pool是Uber的拼车服务。不过，小编竟然一个人从樟宜机场用了8.5新元，就到了新加坡的西部地区喔。（夜间这个价格是10新元）
看到截屏没，56新元的车资，只要10新元了有没有？
据了解，Uber樟宜机场进市区的低价促销已经有了好几个月了。
不过，同样是今天，新加坡另一家网约车公司Grab，也开始斗狠了。每趟出租车行程，竟然贴你8新元，每天可贴四次。
前几天，彭博社报道说，阿里巴巴集团联合创始人马云可能与软银集团CEO孙正义（Masayoshi Son）联手，共同参与东南亚打车应用Grab的15亿美元融资。这笔投资是之前所报道的Grab新一轮15亿美元融资的一部分。知情人士称，这轮融资由软银领投，将为Grab在东南亚市场抗衡Uber提供现金。
难怪，这次Grab是通过促销Grab Pay来提供乘车津贴的。
过去三个星期，Grab推出了Grab Pay付车资的优惠活动，凡是在用户的Grab Pay里储值，并通过Grab Pay支付车资的，整整一个星期七天，每天四次，贴你车资6新元。这项活动已经连续三星期了。小编乘得不亦乐乎，很多时候车资原本就是6新元，刚好贴你6新元，小编等于免费搭乘出租车。尤其值得一提的是，这项津贴其实是适用用各种Grab出租车服务的。
到了上星期周末，Grab不仅没有收手，还将津贴额提高到8新元。
换句话说，本星期七天，每天四次，你可以享受到8元的车资津贴。也就是说，你最多可以拿到224新元的津贴！爽不爽？！
新加坡的网约车竞争激烈，Uber和Grab打得难舍难分，甚至传统出租汽车公司康福德高也加入战局，推出各种折扣，争夺乘客。
于是就有热心网民在Facebook推出一种应用服务，名叫TAXIBOT，只要你选择要坐哪家的出租车，就会立即告诉你促销码，你按进促销码，当然就能获得乘车折扣啦。
所以啊，这么好的好康，你别告诉我你没有用到喔。尤其是每个星期贴你224新元的出租车，不去领就是你傻！
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