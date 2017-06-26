俄“阿玛塔”令美坦克成“软柿子”

报道称，俄罗斯的下一代主战坦克据说可能大大优于美国坦克，而且这种坦克进入战场的时间可能早于预期。
俄罗斯副总理德米特里·罗戈津20日告诉俄罗斯媒体，武器制造商乌拉尔机车设备厂计划在工业城市下塔吉尔的一个试验场测试这种T-14“阿玛塔”坦克。这种坦克是在苏联解体后开始开发的，并于2012年推出原型车，俄罗斯军方目前正实地测试100辆“阿玛塔”坦克，并希望最早在2019年就可以部署这种坦克。如果这种新坦克的表现超出预期，俄罗斯国防部计划到2020年总计采购2300辆“阿玛塔”坦克。
这种坦克最令人吃惊的并非其武器装备，而是其射程。据美国的《大众机械》月刊说，“阿玛塔”的主炮据说可以发射改进后的3UBK21“斯普林特”激光制导炮弹，可以摧毁12公里外的目标，远远超过美国的M1A2 SEP V3“艾布拉姆斯”主战坦克120毫米的M256主炮。这意味着，一旦美国和俄罗斯军队在地面战场上——例如叙利亚或者乌克兰——交锋，“阿玛塔”坦克可能在美国的坦克部队尚未行进到射程范围时就击败了美国的坦克。
事实上，在罗戈津宣布“阿玛塔”坦克新的时间表的同一天，美国众议院军事委员会公布了《2018财年国防授权法》草案，敦促陆军加速其现代化进程，并将重点放在“开发下一代步兵作战车辆和主战坦克”上，以取代“艾布拉姆斯”主战坦克和无处不在的M2“布拉德利”步兵战车。但是，考虑到陆军过去10年来在这个任务上投入了180亿美元却没有拿出一辆车，“阿玛塔”坦克很可能在当今战场上取代“艾布拉姆斯”主战坦克成为君临天下的主战坦克。
尽管如此，对于俄罗斯的坦克优势的焦虑可能有点杞人忧天。正如《国家利益》指出的那样，俄罗斯军方长期以来就有一种打造可怕的战争机器但却无法达到预期的历史，从T-34坦克到T-80主战坦克，都是如此。T-34坦克在二战中被德国彻底摧毁，而T-80坦克在与车臣的战斗中，变成了可以轻而易举被反坦克火箭击中的目标。尽管“阿玛塔”坦克表面上解决了俄罗斯主战坦克过往的瑕疵，结合了反应装甲和旨在拦截和摧毁来袭炮弹的主动防护系统，但即使“阿玛塔”坦克扩大了射程，“艾布拉姆斯”主战坦克在战场上也不会成为一枚“软柿子”。
时间会说明“阿玛塔”坦克和“艾布拉姆斯”主战坦克在战场上对决到底结果如何。6月初，俄罗斯政府邀请北约坦克兵与俄罗斯坦克部队在年度“坦克两项赛”上一决高下，一家军事观察论坛认为，在白宫和克里姆林宫之间的紧张关系日益加剧之际，这一举动可能有助于加强军队之间的交流，并帮助缓解现实世界中的冲突。但是，毫不奇怪的是，俄罗斯官员只是想通过这一举动向他们的西方对话者释放一个信号——你们的装甲优势即将结束。
俄罗斯坦克兵通过《今日俄罗斯》向北约发出了挑战：“该和你们这些家伙比试比试了。不用在战场上兵戎相见，让我们在训练场上一较高下。来吧，我们等着你们。”
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