以色列将在美国测试反导 美刊：美军会受益良多

报道称，以色列担心伊朗发动弹道导弹打击，策划再进行一次“箭”-3反导拦截系统测试是意料之中的事情。但是，明年这次测试的地点却叫人意外。不是在以色列境内，而是要从阿拉斯加发射。
测试将由美国导弹防御局操作，美国导弹防御局从2008年开始与以色列导弹防御组织联手资助“箭”-3拦截系统研制工作。
为什么将测试地从阳光明媚的地中海挪到寒冷的阿拉斯加？答案似乎是地理原因。对于“箭”-3这样的外大气层导弹来说，以色列的地中海“后院”面积太小，无法进行测试。“箭”-3是在目标尚在大气层外、尚未重新进入大气层时进行拦截的。据悉，“箭”-3的拦截目标高度超过62英里（1英里约合1.6公里）。
美国政府从1988年开始在“箭”项目上与以色列展开合作。从2008年到现在，美国在“箭”-3项目上投入了7.43亿美元，但并不打算将这种武器纳入美国导弹防御武器库中。相反，它自行开发了陆基中段导弹防御系统。
无论是“箭”-3还是陆基中段导弹防御系统，它们击毁来犯导弹靠的都是制导导弹猛烈撞击对方，而不是用爆破弹头炸毁来犯导弹。战略与国际问题研究中心的导弹防御专家汤姆·卡拉科说，陆基中段导弹防御系统比“箭”-3个头大，射程远。卡拉科对记者说：“防御面积是重要的指标。陆基中段导弹防御系统的防御范围可以将50个州全部覆盖。”
华盛顿可以从以色列开发导弹防御系统的专长中受益。毕竟，这是当今唯一的导弹防御系统经常接受战斗考验的国家，虽然哈马斯的短程火箭弹在“铁穹”系统的拦截下，构成所谓的考验程度很有限。
美国和以色列发现两国处于同样的两难境地。两国都比潜在对手强大。然而这些对手开发弹道导弹，是作为一种非对称手段弥补自己在传统战争中的劣势。导弹防御将是两国持续的利益交汇点之一。（美国《国家利益》）
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