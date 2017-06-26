李嘉诚计划年内宣布退休

全球顶级富豪李嘉诚已向同僚表示，他计划在明年之前辞去长江和记实业有限公司主席一职。据知情人士称，李嘉诚并未透露具体日期，但可能会在90大寿之前辞职。到今1年7月份，李嘉诚将年满89岁。
其中一位知情人士称，李嘉诚已对他的内部顾问团透露了这一消息，其中包括他的儿子——长和副主席李泽钜。李择钜已被指：定为李嘉诚的接班人。另一位知情人士表示，李嘉诚可能会在年底卸任。李嘉诚一直以标志性的黑框眼镜及铁腕式治理闻名。
李嘉诚经常因其投资智慧而被冠以“亚洲巴菲特”之名，在公司内外享有名流：身份，他名下公司业务跨越港口、电信、零售和房地产等多个行业。李嘉诚卸任可能会引发股东对于长和未来前景存在不确定因素的猜想。
据知情人士透露，李嘉诚计划保留他在市中心总部70层的办公室，并仍担任公司髙级顾问。李嘉诚自孩童时代就迁居至当时的英国殖民地香港，成功将一家塑料花制造厂发展成为一个全球性企业帝国。长和发言人周二表示，李嘉诚有时会谈到退休问题和他对李泽钜领导公司的信心。李嘉诚健康状况很好，将在决定退休时发表官方声明。
目前李嘉诚麾下企业正面临挑战，一方面竞争对手侵蚀了他在香港和中国内地的港口和地产业务，另一方面，监管机构否决了长和收购英国移动运营澳大利亚电网企业的交易。英国的政治不确定性也给长和的利润带来风险，因为该公司三分之一的营业利润來自英国。据福布斯的资料，李嘉诚拥有330亿美元财富，与中国阿里巴巴集团董事长马云和万达集团董事长王健林同为亚洲首富的最有力竞争者。
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