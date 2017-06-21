六大关键人物领衔脱欧谈判

西班牙《发展报》网站6月20日发表题为《谁是脱欧谈判中的关键人物？》的文章称，英国脱欧事务大臣戴维·戴维斯和欧盟英国脱欧事务首席谈判代表米歇尔·巴尼耶分别领导着一些默默无闻的工作团队，而这些团队将在英国与欧盟的脱欧谈判中扮演重要角色。
6月20日，在英国脱欧公投举行近一年之后，脱欧谈判正式拉开大幕。
欧盟与英国的10多位谈判代表聚集在布鲁塞尔欧盟总部。
文章介绍了以下几位脱欧谈判进程的主角：
英国脱欧事务大臣戴维·戴维斯
文章称，戴维斯是英国派往布鲁塞尔的首席谈判官。他向外界传递着一种缓解担忧的信心。他坚称，英国将避免糟糕的脱欧协议。欧盟担心戴维斯不识时务，没有清楚意识到英国政府的立场已经被削弱。曾在英国特种空降部队服役的戴维斯凭借脱欧准备工作中表现出的谨慎赢得了首相的信任。
欧盟英国脱欧事务首席谈判代表米歇尔·巴尼耶
文章称，这名政治家在布鲁塞尔已经工作了几十年。他将领导欧盟谈判团队，并向成员国领导人通报谈判进展。巴尼耶曾担任法国外长和欧盟委员。他长期在欧盟总部和欧洲议会等权力中心工作。英国人认为他处事缺乏灵活性。许多人认为他是未来欧盟领导人的人选之一。
英国首相高级顾问奥利弗·罗宾斯
文章称，罗宾斯是一名官员，而非政客。未来两年内，他的工作将是充当英国首相梅与其他欧洲国家领导人之间的桥梁。他被称为梅的“登山向导”。当戴维斯回到伦敦之时，罗宾斯将负责英国与欧盟的协议细节。
欧盟英国脱欧事务副首席谈判代表扎比娜·魏安德
文章称，在英国同事的眼中，这名德国籍的女谈判官拥有核反应堆一般的强大能力。魏安德的职责是为巴尼耶提供支持，解决那些兼具技术复杂性和政治敏感性的难题。魏安德在布鲁塞尔工作多年，此前曾在剑桥大学研读过莎士比亚戏剧。
英国驻欧盟大使蒂姆·巴罗
文章称，巴罗是个很特别的人。今年年初，他的前任伊万·罗杰斯因不看好脱欧前景而被首相梅撤换。巴罗曾任英国驻俄罗斯大使，是经验丰富且强有力的谈判专家。巴罗在外交界人脉很广，熟悉欧洲政坛的第一手情况，尤其是安全政策方面。
欧洲理事会英国脱欧事务负责人迪迪埃·塞乌斯
文章称，这名资深外交官在脱欧谈判进程中的角色非常重要：领导欧盟负责监督巴尼耶履职情况的成员国委员会。但塞乌斯眼下必须面对一项重大挑战：协调欧盟成员国有关英国脱欧的纷繁政策和意见。
此外，欧盟部长理事会秘书长乌韦·科塞皮乌斯、欧盟委员会主席让－克洛德·容克的幕僚长马丁·泽尔迈尔、英国内阁秘书杰里米·海伍德等政要也将在脱欧谈判进程中发挥重要作用。
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