致命热浪威胁人类健康 本世纪末全球超七成人口或受影响

中国日报网6月20日电（沈洋）据美国《华盛顿邮报》网站6月19日报道，一项新研究显示，全球约30%的人口在2000年遭受了至少20天的极端高温天气，并且由于气候变化，这一比例到本世纪末可能会超过70%。
研究人员指出，世界上的某些地区相较别处将遭受高温天气的更大打击。当前，热带地区全年大部分时间的气温都已经很高，且仍将比世界其他地区遭受更多的极端高温天气。按目前的气候变化情形，到2100年热带地区几乎全年都要经受致命高温的考验。
19日发表在《自然•气候变化》月刊上的这项新研究还强调了气温上升对公众健康的威胁。研究特别关注了目前已知能够提高人类死亡风险的气温和湿度——通常来说是指气温超过37摄氏度（平均人体体温），也包括37摄氏度以下但空气湿度较大的情况。
该项研究首席作者卡米洛•莫拉称：“我们找到了这个非常特别的温度和湿度临界值，让我们能够发现为什么世界各地的城市都有人（因高温天气）死亡。从人类生理学的角度来看，这是很有道理的。人体降温的方式是出汗——汗水的蒸发使人体体温降低。但是，当空气潮湿时，汗水不会蒸发，身体产生的热量留在身体里而无法排出。”
研究人员指出，在过去的几十年里，许多致命热浪成为国际上的头条新闻。例如1995年的芝加哥热浪使气温超过100华氏度（约37.8摄氏度）之后，不到一周就造成700多人死亡。2010年7月到8月，俄罗斯的极端高温天气可能造成万余人丧生。
通过观察历史气候数据，研究人员确定，在2000年，全世界陆地面积的13%，即全球30%左右人口的居住地遭受了20天以上的极端高温天气。此外，通过模型模拟，研究人员研究了在几种可能的气候变化情景下可能发生的情况。他们发现，即使大力减少温室气体排放，到2100年，世界上仍有近一半的人口要经历20天或更长时间的极端高温天气。按当前的气候变化趋势，这一人口比例则可能攀升至接近74%。
很难预测将来还会有多少人死于极端高温，这取决于人类社会如何处理这个问题。研究人员指出，社区可以通过增加空调或配置更好的高温警报系统来减少这一风险。
莫拉表示，文献表明，也许是因为人们更加努力地适应高温环境，热浪导致死亡的人数已经减少。但是适应极端高温并不能阻止热浪的袭击，这意味着社会中的弱势群体——老年人、体弱者或没有空调的人——仍然面临高温致死的风险。
莫拉继续说，正因如此，尽管致命热浪的增多可能无法避免，研究人员仍然强调减少温室气体排放的重要性，以尽可能地减少未来气候变化带来的冲击。此外，即使并非弱势群体，如那些收入更高、更容易获得空调的人也不应该有恃无恐。即便对这些人而言，强大的热浪也会给人们的生活带来不便。一方面，空调使用的增加会给电网带来沉重负担；另一方面，极端高温也可能迫使人们花费越来越多的时间待在室内。莫拉对此十分担忧：“我们将成为被困在家中的囚犯。”
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