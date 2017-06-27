特朗普推进对华天然气出口 且"中国的待遇不能低"

外媒称，特朗普正在策划大幅调整美国的能源政策，把天然气出口作为一项贸易政策工具，支持对中国和亚洲其他地区出口天然气以创造就业并减少美国贸易赤字，而不会像他的前任奥巴马那样，仅仅把液化天然气作为一种针对俄罗斯等国的地缘政治武器。
据英国《金融时报》网站6月23日报道，美国立场的最明显转变是在跟中国的谈判中发生的。美国提供了中国希望得到的明确保证，以使后者考虑跟美国企业签订合同。特朗普政府希望此举将刺激对中国的液化天然气出口，帮助减少美国对华贸易逆差。最近几周，美国商务部长罗斯和能源部长佩里强调称，特朗普政府愿意帮助美国液化天然气寻找中国买家。
报道称，尽管在奥巴马时代，美国在对华出口液化天然气方面没有特别限制，但美国唯一液化天然气出口企业谢尼埃能源公司的一名高管表示，美国政府在能源政策方面的政治分歧曾让潜在的中国买家感到不安。
为了缓解紧张，美国商务部5月发表声明称，美国“欢迎中国”购买液化天然气，且“中国得到的待遇不低于”其他拥有相同贸易地位的国家。
白宫一名官员表示，“中国正等待美国总统作出支持美国能源出口的类似保证，考虑到页岩革命和我们目前充足的能源供应，我们不仅可以满足国内需求，还可以在帮助确保安全可靠的全球供应上发挥作用”。
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