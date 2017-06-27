人工智能正深刻改变中国社会

港媒称，普华永道在27日发布的一份新的研究报告中说，人工智能技术提高生产率并且促进消费，从而加速GDP增长。到2030年，中国将获得人工智能（AI）所创造的最大经济效益。
据香港《南华早报》网站6月27日报道，普华永道的报告说，人工智能技术被称为“第四次工业革命”，到2030年预计将带动全球GDP增长14%——相当于为世界带来15.7万亿美元经济增长，这个数字超过了中国和印度目前的经济总量之和。
普华永道的人工智能负责人阿南德·拉奥说：“分析显示，人工智能将是一个强有力的游戏改变者——将改变人类生活的方方面面，如个人生活、企业和社会。”
报道称，在一系列先进应用程序中，从面部识别到自动驾驶汽车，其背后的技术是几乎所有中国科技公司关注的中心，因为他们认为人工智能在开始对人们的生活产生更深远的影响之前会为他们带来竞争优势。
自今年年初以来，中国的互联网巨头百度、腾讯控股和阿里巴巴集团一直在竞争人工智能人才，以加快自身的人工智能发展。然而，目前的情况是比以往任何时候都更难从硅谷吸引顶尖人才。
普华永道预测，由于有先发的优势，北美将比中国更早地通过人工智能来促进生产率的提高，但预计中国将在10年内通过提高人工智能对生产率的贡献来赶超美国。
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