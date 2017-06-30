莫迪在中俄美之间玩平衡

印度总理莫迪近日访问了美国。这是他在白宫权力更迭之后首次前往华盛顿。特朗普在会谈结束后表示，两国关系“从未如此牢固”；莫迪则表示，相信特朗普总统的领导“会将两国战略伙伴关系推向新高度”。印度是金砖国家成员，不久前又成为上海合作组织正式成员国，但它与俄中率领的“非西方世界”和西方的对抗保持着距离。美印两国领导人在白宫玫瑰园联合召开记者会总结会谈。莫迪在摄像机前给特朗普一个有力的拥抱。特朗普称自己是印度的“真正朋友”。
在访美之前，莫迪刚刚访问过前苏联地区，此举显然强化了新德里政策中的“欧亚大陆维度”。莫迪是圣彼得堡国际经济论坛的贵宾之一，结束对圣彼得堡的访问并与俄总统普京举行年度峰会之后，莫迪抵达阿斯塔纳，参加了上合组织峰会。在哈萨克斯坦首都举行的上合组织峰会对新德里具有特殊意义：印度成为了其正式成员国。
印度观察家研究基金会副主席南丹·乌尼克里希南说：“在美国政府换届之后，莫迪不得不进行双重平衡。首先他的‘印度制造’计划与特朗普的‘美国优先’政策存在一定矛盾。鉴于此，莫迪总理不得不寻找不会给本国经济造成重大损失的、与美国发展经贸关系的途径。其次，继续向美国靠拢，要求莫迪在与俄中在双边层面以及在金砖国家和上合组织框架内的关系上构建新的平衡。印度一方面强调不想玩反美游戏，另一方面也不愿成为上述组织框架内合作的阻碍。”
俄罗斯科学院东方学硏究所印度研究中心主任塔季扬娜·绍米扬认为，想在美、俄、中之间保持新平衡需要新德里付出不少努力。她提醒说：“特朗普和莫迪属于同一类政治家——他们都是务实主义者和民族主义者，视本国利益高于一切。然而，虽然特朗普和莫迪在国际政治中宣扬同一种价值观，他们找到共同语言也不会像在白宫发表声明之后显得那样轻松。他们两人谋求的都是本国利益。”
绍米扬指出，无论美印如何靠近，新德里不能不考虑到这种靠近对印俄和印中关系的影响。她预测说：“印度不可能允许自己以损害与俄中的关系为代价发展对美关系。对于美国建议它充当遏制中俄的角色，印度并不满意。”
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