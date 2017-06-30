第四次工业革命或导致世界分裂

题为《世界的脱钩》的文章称，即将到来的第四次工业革命，可能将促使世界力量格局向未来学家阿尔文·托夫勒预言的模式发展，即快步伐世界与慢步伐世界的分离。以美国为首的发达国家和已经成为世界主角的中国，将决定新的力量格局。
文章称，托夫勒1991年就曾在文章中写道，在新的千年，人类社会面临的最大危险将不是东西方冲突，而是快步伐世界与慢步伐世界的分离。这意味着拥有先进科技体系的发达国家将与科技创新能力低下的发展中国家脱钩。
然而，新千年的到来给我们带来了与这一预言截然不同的现实。世界经济加快了追逐更低生产成本的全球竞赛，这场竞赛的结果是，发达世界变成了四面楚歌的陈旧堡垒，已没有能力应对新兴国家发起的挑战。在这一趋势下，2008年，以美国为首的发达国家爆发了上世纪30年代以来最严重的衰退。这种衰退与发达国家的深重债务危机高度相关。
文章称，与托夫勒预言截然不同的另一种脱钩就这样发生了。在这一趋势下，发展中国家在中国强势崛起的拉动和引领之下，顶着发达世界危机带来的压力，延续了自己的发展势头。新兴经济体发展的稳定性与发达国家的迷失方向形成了鲜明对比。
文章称，但即将到来的第四次工业革命可能将促使世界力量格局向托夫勒预言的模式发展。在第四次工业革命时代，决定各个经济体发展命运的将是它们展现出的创新水平。在这一背景下，以美国为首的发达国家和已经成为世界主角的中国，将决定新的力量格局。
在这种形势下，快步伐世界与慢步伐世界的脱钩将不可避免地发生。快步伐世界将减小对来自发展中世界的制造业产品、自然资源和基础服务的依赖。与此同时，全球化会因为快步伐世界自主性的提升而逐渐丧失推动力。慢步伐世界将听凭命运的摆布。
用世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布的话说：“与前几次工业革命不同，第四次工业革命呈现出指数级而非线性的发展速度，这次工业革命建立在数字革命的基础之上，结合了各种各样的技术，这些技术正给我们的经济、商业、社会和个人带来前所未有的改变。它不仅改变着我们所做的事情和做事的方式，甚至在改变人类自身。”
文章称，第四次工业革命拥有两项核心要素。第一是其区别于以往历次工业革命的指数级增长速度。第二是麦肯锡咨询公司提到的“组合技术所带来的创新爆炸”。
指数级增长速度加上数字技术、机器人、3D打印、物联网、生物工程以及新能源等技术的组合融合，势必会对发展中世界造成冲击，导致其发展主要依靠的廉价劳动力、矿产、农产品、化石能源出口变得越来越缺乏竞争力。
文章指出，快步伐世界也不要高兴得太早，因为这种脱钩也会发生在快步伐国家内部。数字技术的发展将使这些国家的传统就业机会大幅减少。他们的社会将分化出快步伐阶层和慢步伐阶层。
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