全球市值百强公司门槛变高 美企依旧盘踞前十

法媒称，根据普华永道会计师事务所28日公布的研究报告，全球最大的100家上市公司过去一年内市值增长了12%，而在之前的一个年度它们的市值曾出现小幅缩水。
据法国《论坛报》网站6月28日报道，截至2017年3月31日，全球100家最大上市公司总市值达到17.438万亿美元，而2016年同期是15.577万亿美元，2015年同期为16.245万亿美元。普华永道资本市场专家菲利普·库比萨评论说：“企业越来越大，进入百强的门槛也越来越高。”
毫无意外，美国企业仍然统治着排行榜。总计有55家美国上市公司进入百强榜，去年是54家。这55家企业的市值之和占到百强总市值的63%，欧洲企业占17%，而中国及中国香港的上市公司市值合计占12%。
此外，美国企业依旧盘踞百强榜前十位。排名前三位均为高科技企业，苹果连续第六年位居榜首，“字母表”公司（谷歌母公司）和微软分列第二、三位。
库比萨认为：“美国在企业层面的统治地位仍在巩固，尤其是高科技企业。”高科技领域连续第二年成为最突出行业，总计有12家高科技上市公司上榜，它们的总市值达到3.582万亿美元。总市值位居次席的金融行业总计有21家企业上榜，总市值为3.532万亿美元。
紧追美国的是中国及中国香港，两地总计有11家企业上榜。这些企业的市值同比增长14%，达到2.025万亿美元，在百强总市值中所占的比重也有所增加。英国排在第三位，有五家上市公司进入百强榜。
欧洲企业上榜数量总体上排在第二位，有22家欧洲上市公司进入百强，但是比2016年同期少了两家。库比萨称，“欧洲一直没有涌现新的高科技巨头，而亚洲的情况恰恰相反”，腾讯（第11位）和阿里巴巴（第12位）正在追赶美国前十大上市公司。
与此同时，法国今年总计有四家上市公司上榜，这些公司的总市值领先于日本和德国上榜企业，但是落后于瑞士企业。库比萨总结说：“法国现在和德国一样都有四家企业上榜，距离英国并不远。”
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