我们常发现有些人体型肥胖、大腹便便、油头满面、无精打采，总感到身体很重、浑身不清爽、舌苔厚、大便黏……其实，这些都是体内湿邪在作祟。
中医认为“千寒易除，一湿难去。湿性黏浊，如油入面。”湿气有重着、黏滞、趋下的特性，遇寒则成寒湿，遇热则成湿热，遇风则成风湿。炎炎夏日，尤其是三伏天，很多人都认为“热字当头”。殊不知，“暑多挟湿”“暑必兼湿”，所以此时预防暑湿才是当务之急。不健康的生活方式会让湿气“乘虚而入”，以下几个坏习惯最好避免。
1.洗头后用毛巾捂着。中医认为“头为诸阳之会”，人体十二经脉中，手足三阳经均汇聚于头。如果洗完头用毛巾捂着，很容易感受湿邪。湿邪性黏腻，易伤阳气，会出现“因于湿，首如裹”的情况，因此，洗完头要尽量擦干或用吹风机吹干。
2.晚上9点后洗澡。洗澡本身并不会导致体湿，但总是在晚上9点后洗澡，湿邪就很容易入侵。养生要遵循春生、夏长、秋收、冬藏的自然规律，一天之中也有春夏秋冬之分，晚9点至次日凌晨3点为冬，此时要把自己“藏”起来。晚9点又为亥时，是太阴之时，这个时候阳气伏于体内，体表缺少保护，是人体防御能力最弱的时候，此时洗澡，湿气容易进入体内，出现寒湿。
3.过食生冷。夏季很多人会进食生冷食物来解暑，但这种方法是非常不可取的，因为生冷寒凉之品会影响脾胃运化和气机升降功能，使水湿停滞胃肠，引起食欲不振、呕吐、腹痛、腹泻等症状。
4.猛吹空调。夏天空调的使用，对身体非常不利，夏天汗出本是一个散湿的很重要途径，而空调营造的凉爽环境，会使身体毛孔自动闭合，汗排不出来，湿气也就散不出去，只能聚积体内。当然，空调也不是绝对不能开，而是要适当用，室内外温差不要过大，湿气较重时，最好开启除湿功能。
5.喝酒不节制。夏夜吃烧烤、喝啤酒，很多人认为这是一件舒爽惬意的事，但是酒助湿邪，容易引起体内湿气聚集，致脾胃功能失调。
6.久坐不动。《黄帝内经》中说“久坐伤肉”，其实伤的就是脾。脾主肌肉，主运化水湿，缺乏运动可引起脾气亏虚，水湿不化，聚湿生痰。因此，要想摆脱湿气缠身，还要动起来，可根据自己情况选择健步走、慢跑、太极拳、八段锦等。
儿时吸二手烟，长大关节遭殃
二手烟会增加成年人罹患心血管疾病、癌症、呼吸道疾病的风险，加重儿童哮喘，引发儿童肺炎、中耳炎乃至行为问题。事实上，其对孕妇、青少年的伤害更大。先前有研究揭示主动吸烟与患类风湿关节炎之间存在关联，烟民当中，女烟民患病几率更高。而法国一项研究则首次表明，被动吸烟同样与类风湿关节炎之间存在关联，即儿时常接触二手烟，提升烟民长大后患类风湿关节炎的风险。
法国南巴黎大学医院的研究人员在欧洲风湿病学年会报告称，他们于1999~2014年跟踪调查了超过7万名女烟民，了解她们儿时是否常接触二手烟。研究对象出生自1925年至~1950年间，1239人患有类风湿关节炎，其中350人符合研究条件。
研究人员发现，与儿时不接触二手烟的非烟民相比，儿时被动吸烟且成年吸烟者患类风湿关节炎的风险是其1.73倍，儿时不接触二手烟但成年吸烟这一风险是其1.37倍。
该研究带头人拉斐尔·塞罗尔教授表示：“我们的研究强调了儿时避开任何烟草环境的重要性，特别是在那些有类风湿关节炎病史的家庭里。”
苹果皮“饿死”前列腺癌
美国得克萨斯奥斯汀分校的研究人员最新发表在《精准肿瘤学》上的一项研究显示，苹果皮、姜黄、红葡萄皮中的天然化合物成分，可以成功“饿死”前列腺癌细胞，使肿瘤缩小。
美国癌症协会的数据显示，前列腺癌是最常见的男性癌症，每年约有超过16万例新增病例，死于前列腺癌的人数也约有2.7万人。
为了测试哪些化合物可以有效阻止前列腺癌细胞的生长，科学家筛选测试了142种天然化合物。在实验过程中，研究人员确定了3种最有效阻止前列腺癌细胞生长的化合物，它们分别存在于姜黄素（明亮的黄色化合物）、乌索酸（苹果皮）和白藜芦醇（红葡萄皮和浆果）。
它们可以阻止前列腺癌中的谷氨酰胺，减缓肿瘤生长。谷氨酰胺是一种氨基酸，它是前列腺癌细胞生长所需的关键成分，因此，有效防止其吸收，就可以使癌细胞最终走向死亡。更重要的是，乌索酸、姜黄素和白藜芦醇都是天然化合物，不会造成其他不良影响。
研究人员斯特凡诺·提赞尼建议，人们平时适当多吃一些姜黄、苹果皮等，就能够对前列腺癌起到一定的预防作用。此外，该研究还发现，同时摄取这些天然化合物成分，抗癌效果更好。
吃葡萄可以防龋齿
葡萄香甜可口，富含多种矿物质、微量元素和果酸等营养素，深受大众青睐。美国《牙科研究》杂志刊登一项新研究发现，经常吃葡萄还有助于预防龋齿，使牙齿更坚固更健康。
美国伊利诺伊大学牙科学院研究员安娜·毕德兰·卢梭博士及其研究小组对葡萄中的各种成分展开了分析，并与牙齿健康展开对比研究。结果发现，葡萄中的天然化学物质有助于坚固牙齿，增强牙填充材料的强度。这一发现对保护牙齿健康和防止牙齿脱落具有重要意义。其关键成分来自葡萄籽。科学家已发现，葡萄籽提取物有益促进血液循环，改善心脏功能。新研究发现，葡萄籽提取物不仅可增强牙本质，坚固牙齿，还可延长复合树脂填充物（牙填充材料，通常只能维持5~7年）的寿命，降低牙齿脱落几率。即便有了龋齿，葡萄籽提取物也有助于增强剩余牙齿结构，使之与填充材料更好地契合，从而延长牙齿修复后的使用寿命。
卢梭博士表示，除了葡萄籽提取物，经常吃葡萄（包括葡萄干）对牙齿也有一定的保护作用。其关键原因是，葡萄中的一些活性物质可有效抑制口腔内细菌生长，保护口腔和牙齿健康。
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