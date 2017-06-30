苹果三星电子产品不易维修和升级 最不环保

外媒称，绿色和平组织与美国知名的拆解及维修网站iFixit的一项联合调查显示，苹果和三星的电子产品对环境危害最大。
据俄罗斯《消息报》6月29日报道，据和平电视台报道，专家们选择了苹果、三星、戴尔、公平手机(Fairphone)、微软等17家著名企业的逾40款手机、平板和手提电脑，按电池及显示屏更换的难易度、零部件成本、拆解难度等指标，进行了综合评分。
结果显示，苹果和三星的产品最不易维修和升级，导致产品使用寿命缩短，增加了电子废物的数量及回收利用难度。
获得最差评价的是三星的盖乐世S7和盖乐世S7 Edge，此外，苹果的iPad5、iPad Pro、微软的Surface Pro5等平板电脑也备受诟病。
评分最高即最易维修的是公平手机2、LG的G4及G5和中国制造的红米4。此外，惠普的Elite x2 1012 G1平板电脑、戴尔的Latitude E5270和惠普的EliteBook 840 G3两款笔记本电脑得分都比较高。
专家认为，苹果和三星刻意让自己的产品变得容易损坏且不易维修，是变相让消费者加速更换新机。而另一些制造商正相反，它们给消费者提供维修手册，以及更换零件的便利机会。
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