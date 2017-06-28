NASA辟谣称尚未发现外星生命

近日来，国内外一些媒体纷纷援引所谓黑客组织“匿名者”的消息报道说，美国航天局即将宣布发现外星人的证据。但美国航天局副局长托马斯·楚比兴26日予以否定。
近日，“匿名者”在Youtube账号发布一段视频，题为“匿名者：美国航天局将宣布发现智慧外星生命”。视频中，一个戴着面具的人用合成声音读着几页纸，声称楚比兴在此前一个国会听证会上说：“我们的文明即将在宇宙中发现外星生物的证据。”
这段视频经英国《独立报》等媒体报道后，引起舆论关注。多家欧美媒体跟进报道，也有少量中文媒体翻译了相关报道。目前，视频在线观看量已超过100万人次。不过，尽管楚比兴作证时确实说了“我们接近于做出历史上影响最深远、史无前例的发现之一”，但他同时警告说，我们在地球之外“尚未发现生命的明确迹象”。
楚比兴本人26日通过社交媒体推特澄清：“与一些报道所说的相反，美国航天局没有事关地外生命的待定宣布。”
他还说：“我们在宇宙中是独一无二吗？我们现在还不知道，但我们正在向前推进相关任务，那也许能帮助回答这个基本问题。”
天文学家一般认为，如果存在外星生命，那么它们很可能生活在宜居带行星上。宜居带行星是指与恒星距离适中、液态水可以存在的行星。美国开普勒太空望远镜迄今已在太阳系外发现4000多颗候选行星，其中超过30颗已确认是宜居带行星。此外美国航天局认为，土星卫星土卫二具备生命存在的几乎所有已知要素，可能是太阳系内寻找外星生命的最理想地点。
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