特朗普上台后美国全球形象急剧恶化

英媒称，皮尤研究中心的调查显示，特朗普上台后，美国的全球形象急剧恶化，绝大多数外国人不信任他的领导能力。
据路透社6月27日报道，在特朗普担任总统5个月之后，这项在37个国家展开的调查发现，美国在世界其他国家的好感度从奥巴马结束8年任期时的64%急剧下降到了49%。
报道称，在美国的某些最亲密的邻国，跌幅要大得多，其中包括美国的邻国墨西哥和加拿大，还有德国和西班牙等欧洲伙伴国。
如今只有30%的墨西哥人表示对美国有好感，而奥巴马任期结束时的数字是66%。在加拿大和德国，好感度降低了22%，分别跌至43%和35%。
报道称，在许多欧洲国家，对美国的好感度已经降到了小布什的总统任期结束时的水平。他在2003年出兵伊拉克的行动极其不得人心。
皮尤中心的报告说：“对美国的好感度下降是个普遍现象。在拉美、北美、欧洲、亚洲和非洲的许多国家，对美国抱有好感的公众比例急剧减少。”
报道称，这项调查是今年2月16日到5月8日展开的，以40447名受访者的答复作为基础。调查发现，不信任特朗普本人的情况更为严重，只有22%的受访者表示，他们相信他会以正确的方式处理国际事务。
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