美国市长大会承诺遵守巴黎协定：“特朗普不干我们干”

外媒称，来自两党的美国城市市长一致支持一项雄心勃勃的承诺：20年后这些城市将仅使用风能和太阳能这样的可再生能源。
据美联社6月27日报道，美国市长大会6月26日在位于佛罗里达州的迈阿密滩闭幕，来自250多个城市的市长对一份象征性决议进行了表决，以反对总统特朗普在气候变化和移民问题上的态度。
报道称，与其他三位市长共同提出这项决议的南卡罗来纳州哥伦比亚市市长、民主党人史蒂夫·本杰明说：“长期以来，市长们一直都处在气候和能源问题的前线，但总统的行为确实让想要采取更多行动的市长和市民们情绪激动。”
大多数市长还签署了一项协议，要为支持巴黎气候变化协定作出自己的贡献，尽管特朗普政府已经退出了该协定。
报道称，这份清洁能源决议是众多将提交国会和白宫的措施之一，其目的是希望影响立法。
另据法新社6月26日报道，纽约前市长、亿万富翁和慈善家迈克尔·布隆伯格当天宣布，不管华盛顿存在如何的政治混乱，他将拿出2亿美元支持美国城市的创新政策。
报道称，彭博慈善事业将通过“美国城市计划”项目在接下来的三年中投资2亿美元，旨在“鼓励和支持”各个城市的“创新举措”。
布隆伯格在佛罗里达州举行的美国市长会议上发言时说：“我们身处一个以党派瘫痪为主要特征的政治时期，而这个问题在华盛顿最为严重。与美国当代政治的其他时期相比，现在的美国政府没有办法应对我们所面对的严峻挑战。”
美国市长会议在迈阿密滩召开，与此同时，美国城市在特朗普政策缺失的领域正在发挥越来越大的作用。这些领域包括应对气候变化和移民，与加拿大谈判以及帮助贫困人口。
布隆伯格说：“有个好消息：随着华盛顿的运行越来越不正常，美国的城市变得更有活力。”他曾考虑在2016年以独立候选人的身份竞选总统。他说：“市长们正在跨越党派分歧进行合作，而这是华盛顿不敢做的。”
报道称，布隆伯格的拨款旨在帮助美国城市解决关键领域的问题，包括教育、气候变化和公共卫生——这三个领域是布隆伯格本人主要关注的三个领域，他是信息和数据巨头彭博社的创始人。
报道称，这笔资金将部分基于竞争来分配：人口在3万以上的城市可以向基金会申报项目。最终将选出5个项目成为下一年度的注资对象，赢得大奖的项目将收到500万美元，其他4个项目会各自收到100万美元。
自从美国总统特朗普6月初宣布美国退出巴黎气候协定，布隆伯格就加大了推进美国城市和企业减少温室气体排放的力度。反对特朗普的努力包括动员1000多家美国公司、组织和地方政府加强应对气候变化的工作。
报道称，布隆伯格还访问欧洲国家，向人们保证美国会兑现已经做出的承诺。
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