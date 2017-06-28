超声波可检测金属是否变形断裂 避免灾难性故障

智利科学家正在进行一项研究，希望通过超声波预知金属是否变形并出现灾难性故障，这将有助于预防事故的发生。
这项研究由智利几所大学的科学家开展，成果发表在最新一期欧洲科学杂志《国际塑性力学杂志》上。
智利大学数学和物理科学系研究人员尼古拉斯·穆希卡告诉埃菲社记者，该项研究的“最大作用”是，或可用来实时、持续监测金属样品的变形状态，“这样我们就可以知道并提前警惕金属是否开始塑性（永久和不可逆地）变形”。
冶金工程和材料专家克劳迪奥·阿吉拉尔表示，这项研究的优势就在于预防事故的发生。他说：“金属的变形有时候是看不见的，如果我们能够测量和监测一段正在变形的金属的潜在风险，就可以避免很多灾难性故障。”
这一研究突破可应用于铁路、电梯电缆、起重机链条、汽车车轴或者更加坚硬的金属的应用领域，例如地下采矿等。
用来检测金属状态的技术是超声波，这是一种高频波，通过换能器将声波从金属的这一点传到另一点，换能器可将输入能量转换成另一种输出能量。
就这样，金属连续受到声波的轰击，通过检测声波传播的状态和速度，可以确定金属的机械性质是否发生变化、是否出现断裂错位以及材料弹性特质方面的缺陷。
阿吉拉尔说：“过去的做法是取一段金属，打开后进行检测，但是现在通过超声应用，可以在保持金属完整的情况下检测其缺陷，预测材料所处的状态。”
在铝金属上证明了这一技术的有效性后，科学家开始使用其他金属例如铜和钢进行研究，同时让声波不仅通过金属传播，还可以在金属表面传播。
穆希卡说：“我们正在设计一些小的金属设备，用来观察材料在不同温度下的反应，以便扩大超声检测的应用范围。”
经过实验室试验后，下一步就是开发原型进行实际测试，最终目标是让这个技术在防范风险方面变得“灵活又强大”，且适用于所有金属。
科学家认为，今后几年这一技术就可以成功应用到各种涉及金属断裂的风险预防活动中。
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