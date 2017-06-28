泰国宠物食品市场快速增长

泰国大型食品企业开始在快速增长的宠物食品市场上赚取利润。泰国联合冷冻食品股份公司和丰年集团对企业积极对生产宠物食品进行投资，在爱犬的前国王普密蓬的带动下，泰国宠物食品市场过去十年增长了两倍以上。宠物相关生意还扩大到了房地产等行业。
泰国过去主要是进口宠物食品，但丰年集团对国内宠物食品市场扩大产生了兴趣。该集团增加了提高营养价值的高端产品种类。计划2017年实现收入同比增加60%。据欧睿信息咨洵公司调查，2016年泰国宠物食品市场规模大约为7亿美元，与2006年相比增长2.4倍，占东南亚市场的一半以上，在亚洲仅次于日本和中国。虽然在绝对金额上不及中国，但人均支出金额相当于中国的13倍。
在一家面向中产阶级消费者的超市，一名购买宠物食品的泰国中年妇女说:“早上没有时间，所以就喂宠物食品。”欧睿信息咨询公司分析师松永芽惠说，以前是喂普通饭菜，近几年喂宠物食品的情况增加。走高端路线的泰国企业的竞争对手是欧美企业。美国玛氏公司在泰国推出了宝路品牌宠物食品，加上瑞士雀巢等，欧美企业占据了泰国宠物食品市场50%以上的份额。
泰国企业的优势是原材料采购。经营养殖业的丰年集团公关人员强调：“我们可以获得高品质的原材料。”另外，泰国联合冷冻食品股份公司在水产品采购上占据优势。宠物相关生意也扩大到其他行业。泰国一家大型私立医院在一家定于2018年年底竣工的楼盘里准备了可与宠物一起生活的户型。
曼谷中心区步行道少，原则上禁止遛狗，但现在私人建的犬健身中心增加了，其中泰国独特的犬游泳教室颇受欢迎。泰国的宠物热始于2000年上半年。熟悉泰国消费情况的市场人上认为，山于少子老龄化，小家庭增加，家庭成员减少，宠物变成了重要的伙伴。联合国报告推测，泰国65岁以上人口的比率到2030年几乎将增长一倍，达到19%。与新加坡一样，泰国在人口老龄化道路上走在东南亚国家前面。
生活宽裕的中产阶级的壮大也助长了宠物热。欧睿信息咨洵公司预测，到2020年约70%的泰国人将成为中产阶级。深受人民爱戴的前国壬普密蓬因爱犬闻名，这也推动了泰国的宠物热。普密蓬撰写的《国王的狗》(2002年出版)风靡一时。据说，泰国的养狗家庭比养猫家庭多一倍以上。
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