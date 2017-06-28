问题气囊撂倒汽配巨头高田 成日本制造业最大破产案

外媒称，日本安全气囊制造商高田公司26日宣布，作为一项重组计划的一部分，它已经申请破产保护，以恢复因在全球召回有缺陷安全气囊而陷入困境的公司业务。
负债高达百亿美元
据共同社6月26日报道，高田公司面临在全球召回问题安全气囊而产生的巨额费用。该公司的问题安全气囊仅在美国就与至少11人的死亡有关。
高田公司负债总额预计超过1万亿日元（约合90亿美元），因此高田破产案也成为史上最大规模的日本制造企业破产案。
东京证交所宣布，高田公司股票将于7月27日摘牌退市。
如今，这家汽车零部件供应商将在中国宁波均胜电子股份有限公司旗下美国百利得汽车安全系统公司（KSS）的财务支持下推进重组相关工作。
高田公司说，它拟将几乎所有业务转让给KSS，但会继续更换问题安全气囊。
高田公司的美国子公司TK控股也已申请适用《美国联邦破产法》第11章的破产保护。
这个创建于1933年的家族企业是全球主要的汽车安全装置制造商。
据英国《金融时报》网站6月26日报道，日本汽车零部件供应商高田已在日本和美国申请破产保护。高田生产的、易发生爆炸的安全气囊导致了一波全球性的召回，为负担大规模召回的成本，该公司现背负逾100亿美元债务。
高田申请破产保护后，落实召回和负担召回财务成本的重担就落在全球汽车业肩上。这一史无前例的召回程序牵扯本田、丰田和大众汽车等至少13家汽车制造商销售的数千万辆汽车。
分析师表示，目前还不清楚如果高田在申请破产保护后没有足够的金融资产来完成召回程序，众多汽车制造商要负担多少新的召回成本。
中国买家巨资接盘
据美国《华尔街日报》网站6月26日报道，高田公司在日本和美国申请破产保护，并称将把大部分业务出售给一个竞争对手，这为该公司的急剧衰落画上了句号。近九年前，这家有80多年历史的日本公司开始在全球召回易破裂的汽车安全气囊。
高田26日早间在日本提交破产保护申请，其美国附属公司25日晚间在特拉华州申请破产保护，这使该公司可以尝试稳定其财务状况。高田还披露了一份初步协议，将以近16亿美元把几乎全部资产出售给密歇根州供应商KSS。后者由中国公司宁波均胜电子股份有限公司所有。
资产出售将帮助高田履行明年初向汽车生产商支付8.5亿美元的义务。这是高田与美国司法部为和解针对高田的刑事调查而达成的10亿美元认罪协议的一部分。
提交破产保护申请为日本战后工业腾飞留下痛苦的印记。高田以纺织起家，最后发展成为最大的汽车安全公司之一，在20多个国家开展业务。
在截至3月底的财年，高田亏损795亿日元（约合7.14亿美元），为连续第三年亏损。随着破产前景明朗化，该公司股价上周下跌逾60%。
根据KSS通过电子邮件发表的声明，与涉事安全气囊的生产相关的资产和业务未包括在双方交易之中，这部分资产和业务最终将被关停。
隐瞒隐患达十五年
据彭博新闻社网站6月26日报道，高田公司已在美国申请破产保护。八年多以前，该公司缺陷安全气囊的首次召回演变成了汽车业史上最大的安全危机。
法院文件显示，这家总部位于东京的供应商已根据《美国联邦破产法》第11章在特拉华州申请破产，登记负债总额超过100亿美元。
本田、福特等汽车制造商均使用高田公司的产品。高田公司问题安全气囊的气体发生器与全世界的至少17起死亡事件有关。根据美国交通部国家高速公路交通安全管理局网站的数据，目前仅在美国就有约4300万个安全气囊被召回，截至5月26日只有约38%完成了维修更换。日本国土交通省的一位发言人本月说，召回事件在日本影响到近1900万辆汽车，目前完成了约73%。
高田的第一大客户本田公司在2008年首次开始召回雅阁和思域车型以更换由高田提供的安全气囊。高田公司安全气囊的气体发生器使用硝酸铵作为推进剂，在长期暴露于湿热环境后可能变得不稳定，进而导致气体发生器发生爆裂，引发金属碎片的飞溅，伤及车内人员。大众、丰田、通用等另外十余家汽车制造商也召回了配备高田公司安全气囊的汽车。
今年1月，高田公司在一份协议中承认隐瞒问题安全气囊的致命隐患达15年之久，并同意向美国监管部门、消费者和汽车制造商支付共计10亿美元。
高田公司由高田家族在20世纪30年代创立，最初是一家纺织品制造商。1960年，高田公司开始为国内汽车制造商生产汽车座椅安全带。1990年，高田公司生产出了它的第一个安全气囊。21世纪初，高田公司开始使用硝酸铵作为安全气囊气体发生器的推进剂。
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